Израиль признал лидера оппозиции Гуаидо главой Венесуэлы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 27 января, что признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо главой Венесуэлы. Его видеообращение на эту тему было обнародовано в Facebook.

Как отметил Нетаньяху, Израиль присоединяется к США, Канаде, к большей части латиноамериканских и европейских государств в признании нового руководства Венесуэлы.

Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, после того, как Верховный суд аннулировал его назначение на пост спикера парламента. Николас Мадуро назвал это "попыткой переворота" и заявил о разрыве дипотношений с США. В настоящее время часть стран признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В числе этих стран "группа Лимы" (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу). Из всего состава группы признать Гуайдо отказалась только Мексика. Кроме того, лидера оппозиции признали Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств.

Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. Беларусь и Китай призвали разрешить противоречия путем переговоров.