Лукашенко вышел на лед с фигуристами чемпионата Европы

Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию и доказала, что может это сделать на самом высоком уровне. Об этом 27 января заявил глава республики Александр Лукашенко на гала-представлении чемпионата Европы по фигурному катанию в "Минск-Арене", передает пресс-служба президента.

По мнению главы государства, вдохновение и ювелирное мастерство участников турнира заставило любителей этого вида спорта, наблюдая за выступлением фигуристов, позабыть на время о других крупных мировых состязаниях. Обращаясь к организаторам европейского чемпионата, он высказал убеждение, что Беларусь готова "принять чемпионат мира".

Президент вышел на лед после выступлений именитых фигуристов и победителей турнира, когда все они собрались на арене, чтобы попрощаться со зрителями. Причем он тоже стоял на коньках.

"Выходя на лед я, прежде всего, подумал о мужестве. Всю жизнь простояв на льду на коньках, вдруг обнаружил страх за фигуристов и подумал: а как они раздетые прыгают, крутятся, выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!" - убежденно отметил Лукашенко.

Участники чемпионата, по его мнению, подарили прекрасный праздник не только белорусским зрителям, но всей Европе и миру. Глава государства обратился и к судьям, подчеркнув их филигранный профессионализм. "Фигурное катание, как бы мы его ни реформировали, - это все-таки один из субъективных видов спорта, - констатировал он. - Вы не убили внутренний нерв этого соревнования. Мы видели те переживания, трагедии, вознесения великих спортсменов, которые посвятили свою жизнь этому виду спорта. Это дорогого стоит!"

Слова благодарности президент адресовал тренерам и другим специалистам этого вида спорта. "Без них не было бы этой красоты. Творите и приезжайте чаще в Беларусь! Лучше на работу - мы хотим выступать на таком же уровне", - резюмировал белорусский руководитель. Он тепло пообщался со спортсменами, а в подарок от него победителям и призерам чемпионата передали по упаковке белорусских сладостей.