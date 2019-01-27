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27.01.2019 14:35
Рубрика: В мире

Мадуро объявил о планах открытия Миссии интересов Венесуэлы в США

Текст: Иван Карташов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров об открытии Миссии интересов страны в Соединенных Штатах. По его словам, это необходимо для поддержания минимального уровня контактов с Вашингтоном после разрыва дипломатических отношений.

Фото: Reuters
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Венесуэльский лидер уже согласовал начало переговоров, которые должны стартовать по истечении 72 часов, данных американским дипломатам, чтобы покинуть территорию Венесуэлы. Миссия, по его оценкам, должна заработать через 30 дней.

"Переговоры с поверенным в делах посольства США в Каракасе Джимми Стори об организации какого-либо способа представления интересов Венесуэлы в Вашингтоне и Соединенных Штатов в Венесуэле уже начались", - заявил Мадуро в своем выступлении, транслируемом в субботу по местному телевидению.

По мнению президента, это должен быть офис с минимальным количеством персонала. Что-то вроде того, как это работало на протяжении многих лет с Кубой.

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