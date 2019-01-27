Мадуро объявил о планах открытия Миссии интересов Венесуэлы в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров об открытии Миссии интересов страны в Соединенных Штатах. По его словам, это необходимо для поддержания минимального уровня контактов с Вашингтоном после разрыва дипломатических отношений.

Венесуэльский лидер уже согласовал начало переговоров, которые должны стартовать по истечении 72 часов, данных американским дипломатам, чтобы покинуть территорию Венесуэлы. Миссия, по его оценкам, должна заработать через 30 дней.

"Переговоры с поверенным в делах посольства США в Каракасе Джимми Стори об организации какого-либо способа представления интересов Венесуэлы в Вашингтоне и Соединенных Штатов в Венесуэле уже начались", - заявил Мадуро в своем выступлении, транслируемом в субботу по местному телевидению.

По мнению президента, это должен быть офис с минимальным количеством персонала. Что-то вроде того, как это работало на протяжении многих лет с Кубой.