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27.01.2019 08:35
Рубрика: В мире

Мадуро заявил о победе Венесуэлы в Совбезе ООН

Текст: Андрей Васильев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас победил на заседании Совбеза ООН. По словам венесуэльского лидера, об этом свидетельствует то, что госсекретарь США Майк Помпео ушел до окончания заседания.

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"Прошу громкие аплодисменты для главы нашего МИДа Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, это великая победа, мы получили поддержку большинства стран Совбеза ООН", - цитирует РИА Новости заявление Мадуро.

Напомним, что США продавили проведение в субботу заседания Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле. Россия отказалась поддержать предложенную американцами повестку дня. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, внесение в повестку вопроса с такой формулировкой является грубым злоупотреблением норм Совбеза ООН.

В мире Южная Америка Венесуэла Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Попытка госпереворота в Венесуэле
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