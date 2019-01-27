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27.01.2019 14:13
Рубрика: Власть

МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам

Текст: Константин Волков

Новая гуманитарная инициатива Германии не означает, что выплаты блокадникам будут прекращены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

"Запуск гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности", - говорится в заявлении.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
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Упомянутая гуманитарная инициатива - это выделение 12 миллионов евро на реконструкцию Госпиталя для ветеранов войн и на создание и поддержку деятельности российско-германского Центра встреч, в котором смогут встречаться немцы и русские, в том числе пережившие войну. Оба объекта расположены в Санкт-Петербурге. Об этой инициативе немецкая сторона объявила 27 января, в день окончательного снятия ленинградской блокады.

"Реализация проекта стала возможной по итогам консультаций, проведенных с германской стороной по линии МИД России с подключением администрации Санкт-Петербурга", сказано в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил МИД ФРГ, решение о выделении средств базируется на признании ответственности за беззакония в годы Второй мировой войны, совершенные от немецкого имени.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что "страдания, причиненные немцами в России, особенно хорошо знакомы людям в Санкт-Петербурге. В этом городе, где происходили страшные события Ленинградской блокады, живут люди, ставшие очевидцами этого мрачного времени".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Она была прорвана 18 января 1943 года, а полностью снята 27 января. По разным оценкам, в ходе блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, причем подавляющее большинство скончались от голода.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Правительство МИД 75-летие прорыва блокады Ленинграда Вторая мировая война
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