МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам

Новая гуманитарная инициатива Германии не означает, что выплаты блокадникам будут прекращены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

"Запуск гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности", - говорится в заявлении.

Упомянутая гуманитарная инициатива - это выделение 12 миллионов евро на реконструкцию Госпиталя для ветеранов войн и на создание и поддержку деятельности российско-германского Центра встреч, в котором смогут встречаться немцы и русские, в том числе пережившие войну. Оба объекта расположены в Санкт-Петербурге. Об этой инициативе немецкая сторона объявила 27 января, в день окончательного снятия ленинградской блокады.

"Реализация проекта стала возможной по итогам консультаций, проведенных с германской стороной по линии МИД России с подключением администрации Санкт-Петербурга", сказано в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил МИД ФРГ, решение о выделении средств базируется на признании ответственности за беззакония в годы Второй мировой войны, совершенные от немецкого имени.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что "страдания, причиненные немцами в России, особенно хорошо знакомы людям в Санкт-Петербурге. В этом городе, где происходили страшные события Ленинградской блокады, живут люди, ставшие очевидцами этого мрачного времени".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Она была прорвана 18 января 1943 года, а полностью снята 27 января. По разным оценкам, в ходе блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, причем подавляющее большинство скончались от голода.