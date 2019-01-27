Минобороны Венесуэлы сочло изменой решение атташе в США поддержать Гуаидо

Отказ военного атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне Хосе Луиса Сильвы признать Николаса Мадуро президентом страны в министерстве обороны Венесуэлы назвали государственной изменой. Соответствующее сообщение обнародовано на странице ведомства в Twitter.

Заявления военного атташе о "разрыве отношений" с Мадуро признаны "актом измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от нашего освободителя Симона Боливара".

"Мы отвергаем эти заявления со стороны Хосе Луиса Сильвы, занимавшего должность военного атташе в США", - отметили в венесуэльском военном ведомстве. При этом заявление сопровождается снимками Сильвы с подписью "предатель".

Напомним, что ранее военный атташе посольства Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва призвал сотрудников минобороны страны признать Хуана Гуаидо как "легитимного президента".