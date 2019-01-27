На премии "Золотой орел" лучшим фильмом года назвали "Войну Анны"

В Москве в 17-й раз прошло вручение кинопремии "Золотой Орел". Лучшим фильмом была названа "Война Анны", а снявший ее Алексей Федорченко признан лучшим режиссером. Насколько волнующим был момент объявления этого лауреата - не описать словами. За два дня до 27 января, когда отмечается День Холокоста и 75-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, побеждает фильм об еврейской девочке, чудом выжившей в немецкой комендатуре во время войны. Без перегибов, с чувством меры, талантливо показано в картине, как она голодала, как пыталась приспособиться к жизни невидимки, как боялась... Как было не вспомнить в тот вечер церемонию вручения премии "Золотой Орел" в 2017 году - тогда лучшим фильмом назвали "Рай", а лучшим режиссером - Андрея Кончаловского, и все это случилось также накануне Дня Холокоста.

Совпадения и объединения важны сегодня в разрозненном мире. Кинематографисты с радостью отметили редкое единодушие - не только академики "Золотого Орла" признали "Войну Анны" лучшим фильмом, но ровно за две недели до этого Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России приняла такое же решение - картине вручили "Белого слона".

У зрителей, конечно же, возникнет закономерный вопрос, как посмотреть это кино. Один из продюсеров картины Андрей Савельев объяснил обозревателю "РГ", что картина была в так называемом экспериментальном прокате. Это значит, что ее показывали на определенных тематических площадках, рассчитанных на целевую аудиторию - в музеях, театрах, клубах. За это время "Войну Анны" посмотрело более 14 тысяч человек. В скором времени - и "Золотой Орел" этому весьма поспособствует - фильм выйдет в кинотеатральный прокат. Причем не просто так, а продюсеры снова придумают какой-то необычный ход, как было у них с картиной "Довлатов" Алексея Германа-младшего. Более того - есть договоренность о показе "Войны Анны" на одном из трех крупнейших федеральных телеканалов - информация об этом вскоре последует.

Вручение "Золотого Орла" фильму "Война Анны" для многих было неожиданностью, в первую очередь для самого режиссера картины (он сказал со сцены, что не верил, как "слон" может встретиться с "орлом"), ведь многие прочили победу на премии картине "Движение вверх". Эта лента стала не только рекордсменом в прокате, собрав около двух миллиардов рублей, при этом ее посмотрели более 12 миллионов зрителей, но и рекордсменом "Золотого Орла": заявленная в десяти номинациях, она выиграла в шести. Владимир Машков, сыгравший тренера, получил крылатую статуэтку за лучшую мужскую роль, опередив Александра Петрова, который номинировался сразу за две киноработы. Кирилл Зайцев стал лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", обойдя Олега Меньшикова с его работой в фильме "Гоголь. Страшная месть". "Движение вверх" наградили и за лучшую операторскую работу (Игорь Гринякин), лучший монтаж (режиссер Антон Мегердичев сам монтировал фильм вместе с Петром Зеленовым и Вазгеном Кагоаманяном), лучшую работу звукорежиссера (Алексей Самоделко) и лучшие визуальные эффекты (студия CGF - та самая, которая делала спецэффекты к лентам "Экипаж" и "Время первых". На "Золотом орле" эту студию награждают уже третий год).

В десяти номинациях на "Золотом Орле" был представлен и фильм "Лед". Желание киноакадемиков поддержать дебют Олега Трофима было велико. Фильм получил две награды - за лучшую музыку (Антон Беляев, Дмитрий Селипанов) и лучшую женскую роль - Аглая Тарасова. Обе - спорные. Дело в том, что "Лед", скорее, заслужил бы приз за лучший саундтрек, если бы на "Золотом Орле" таковой был, потому что в фильме использованы хиты российских композиторов, более того - фильм на этом построен. Аглая Тарасова - дочь Ксении Раппопорт - получила за эту работу много авансов: только на Московском Международном кинофестивале ее награждали дважды, как лучшую дебютантку. Тем временем, характерные роли Аглае удаются явно лучше, чем роли героинь. Пример тому - работа в сериале "Обычная женщина", но о телевидении - ниже.

Вручение "Золотого орла" фильму "Война Анны" было неожиданностью, ведь прочили победу картине "Движение вверх"

Интрига развернулась вокруг номинации "Лучшая женская роль второго плана". Тут лауреатом была названа Светлана Ходченкова - и это один-единственный "Орел", которого присудили фильму Алексея Германа-младшего "Довлатов". Но у Ходченковой были сильные конкурентки - Ирина Горбачева - фильм "История одного назначения" и Мария Аронова - "Лед", так что не все были согласны с таким решением экспертов.

Что касается телевизионных номинаций, отрадно, что наконец-то в профессиональной среде признали мини-сериал "Sпарта" Егора Баранова. Снятый в 2015 году, он успел заявить о себе за рубежом, пролежал в запасниках у Первого канала, и только в 2018-м был выпущен в эфир. Это - качественная работа, детектив по жанру, действие которого происходит в средней школе. Актеры в ней проявили себя очень ярко. Поэтому две статуэтки - одна - как лучшему мини-сериалу, и вторая - за лучшую мужскую роль на телевидении Александру Петрову, в данном случае, вполне заслужены и закономерны. Впрочем, как и награда за лучшую женскую роль на телевидении. Анна Михалкова, сыгравшая в сериале Бориса Хлебникова домохозяйку, владелицу цветочного бизнеса и сутенершу в одном лице, завоевала симпатии и отечественных экспертов, и зарубежных (еще в мае 2018 года ей вручили за эту роль приз на международном фестивале сериалов "Серия Мания"). Для режиссера Бориса Хлебникова "Золотой Орел", врученный его героине, имеет также большое значение - напомним, что в прошлом году актриса Ирина Горбачева, сыгравшая в его фильме "Аритмия", получила "Орла" за лучшую женскую роль в кино. И у Анны Михалковой триумф получился не меньшим.

Лучшим телесериалом года киноакадемики назвали "Хождение по мукам" Константина Худякова. Сериал фигурировал в трех номинациях на премии в этом году, но получил лишь одну награду. Генеральный директор канала НТВ Алексей Земский и продюсер Юрий Сафронов не забыли поблагодарить со сцены и Алексея Толстого - автора романа. И хочется отметить, какую роль играют и чтение, и экранизации в современном кино. Фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, в котором фигурирует Лев Толстой, получил 7 номинаций на "Золотого Орла". А лучшим зарубежным фильмом была признана картина "Три биллборда на границе Эббинга, штат Миссури", которая, по сути, очень близка и картине Авдотьи Смирновой, да и прозе Льва Толстого - сюжет о том, как простые люди взывают к совести и чести власть имущих, отстаивая свою правду.

Уважение к классической литературе, традициям, наследию, высокий уровень профессионального мастерства на "Золотом Орле" продемонстрировал Василий Лановой. Получая приз "За вклад в киноискусство", великий артист, которому буквально на днях исполнилось 85 лет, рассказал о военном детстве, своих учителях, работе в театре и кино, и прочитал стихи Александра Пушкина так, что многим в зале захотелось "сделать жизнь с него". Какое счастье, что в профессии есть такие "золотые орлы", на которых хочется равняться.

Между тем

"Золотые орлы" были вручены и лучшему документальному фильму - им стала лента "Медведи Камчатки. Начало жизни" - режиссеры Владислав Гришин и Ирина Журавлева, завоевавшая призы на многих фестивалях. А также - лучшему короткометражному - "Материи" Юрия Зайцева и Марины Жигаловой-Озкан. А еще - лучшему анимационному фильму - "Гофманиаде" Станислава Соколова. В последнем случае картина с ожившими рисунками Михаила Шемякина, которая делалась долгое время, наконец-то дождалась своего звездного часа.

Знай наших!

Писатель, обозреватель "РГ" Павел Басинский получил "Золотого Орла" за лучший сценарий к фильму "История одного назначения", который он написал вместе с Авдотьей Смирновой и Анной Пармас. Любопытно, что и тут мнения киноакадемиков "Золотого Орла" и членов Гильдии киноведов и кинокритиков Союза Кинематографистов совпали - Басинский, Смирнова и Пармас получили за свой сценарий и "Белого слона". Режиссер фильма Авдотья Смирнова подняла со сцены вопрос о важности вручения призов именно дебютантам - как раз в ту возрастную пору, когда они больше всего мечтают о признании и поощрениях. Павел Басинский отметил, что он-то как раз самый настоящий дебютант. Его первая работа над сценарием в кино, и вот он уже на сцене. Фильм "История одного назначения" Павел Басинский смотрел уже пять раз. И на этой неделе он представит картину на книжной ярмарке в Минске. И еще сообщим зрителям, что фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения" выложили в он-лайн кинотеатре ivi.ru - он находится в свободном доступе, так что оценить сценарий может каждый желающий.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"