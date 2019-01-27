Названы отрасли, где больше всего удаленных сотрудников

Маркетинг, реклама и связи с общественностью (PR) - эти профессиональные сферы лидируют по количеству сотрудников, работающих дистанционно. Об этом говорится в исследовании агентства Headhunter, с которым ознакомилась "Российская газета".

Доля работников, не появляющихся в офисе для выполнения служебных обязанностей, в маркетинге, рекламе и PR сейчас самая высокая - 56 процентов. На втором месте - искусство, развлечения и масс-медиа (55 процентов). На третьем - юриспруденция (51 процент).

В маркетинге, рекламе и PR также больше всего специалистов (24 процента), которые работая удаленно, находятся в штате компании. Эта особенность характерна и для сектора информационных технологий и телекома (22 процента). Отвечая на вопрос, как они дошли до жизни такой, больше половины заявили, что изначально искали работу с подобными условиями. Примерно четверть признала, что перевод на удаленную работу из офиса был решением работодателя.

Возможность самостоятельно распределять свое рабочее время - главный плюс удаленной работы. Его отметили 79 процентов участников исследования. В числе других положительных моментов они назвали экономию времени и денег на дорогу до офиса, возможность работать из другого региона или страны и совмещать занятость с учебой или отпуском по уходу за ребенком.

Почти 70 процентов респондентов рассказали, что, являясь удаленными сотрудниками, работают обычно из дома. Популярность кафе и коворкингов оказалась минимальной - эти варианты выбрали менее одного процента опрошенных.

Тренд удаленной занятости растет. Учитывая этот факт, большинство офисных работников (85 процентов) рассматривают в будущем возможность трудиться дистанционно: 23 процента говорят про удаленную работу на фрилансе, еще 62 процента - про удаленную работу в штате компании.

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