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27.01.2019 22:24
Рубрика: Спорт

Идеальный серб

Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open
Текст: Кирилл Ветров
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Финал мужского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису завершился раньше, чем ожидали многие болельщики. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в трех партиях сломил сопротивление испанца Рафаэля Надаля - 6:3, 6:2, 6:3.
Фото: Mark Baker/AP
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Примечательно, что за весь матч Новак допустил всего девять невынужденных ошибок, тогда как его оппонент - 28. Надаль впервые в карьере проиграл финал турнира "Большого шлема" в трех партиях. Для Джоковича этот титул стал рекордным, седьмым на кортах Мельбурна - чаще этот турнир не выигрывал ни один теннисист. Это третий "Шлем" подряд, и 15-й в карьере серба. Больше "Мейджоров" в копилке только у Надаля (17) и Роджера Федерера (20).

Чуть ранее в женском финале Australian Open японка Наоми Осака была сильнее чешки Петры Квитовой - 7:6, 5:7, 6:4. Осака выиграла второй турнир "Большого шлема" и третий титул в карьере. Сегодня 21-летняя японка впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Год назад она была 72-й в рейтинге.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
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