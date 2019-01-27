Финал мужского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису завершился раньше, чем ожидали многие болельщики. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в трех партиях сломил сопротивление испанца Рафаэля Надаля - 6:3, 6:2, 6:3.

Примечательно, что за весь матч Новак допустил всего девять невынужденных ошибок, тогда как его оппонент - 28. Надаль впервые в карьере проиграл финал турнира "Большого шлема" в трех партиях. Для Джоковича этот титул стал рекордным, седьмым на кортах Мельбурна - чаще этот турнир не выигрывал ни один теннисист. Это третий "Шлем" подряд, и 15-й в карьере серба. Больше "Мейджоров" в копилке только у Надаля (17) и Роджера Федерера (20).

Чуть ранее в женском финале Australian Open японка Наоми Осака была сильнее чешки Петры Квитовой - 7:6, 5:7, 6:4. Осака выиграла второй турнир "Большого шлема" и третий титул в карьере. Сегодня 21-летняя японка впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Год назад она была 72-й в рейтинге.