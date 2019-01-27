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Рубрика: В мире

Новейший эсминец класса Zumwalt вошел в состав ВМС США

Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty
Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty

Второй эсминец USS Michael Monsoor класса Zumwalt в субботу официально вошел в состав американских военно-морских сил. Торжественная церемония введения корабля в строй состоялась в Сан-Диего (штат Калифорния).

Фото: Reuters
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По словам министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера, USS Michael Monsoor является наиболее боеспособным из всех американских кораблей. "Он обеспечит независимое присутствие и сдерживание на ближайшие десятилетия", - цитирует министра РИА Новости.

Эсминец этого класса предназначен как для борьбы с наземными силами противника, так и для огневой поддержки с моря и борьбы с авиацией. Корабль почти полностью автоматизирован, благодаря чему его экипаж - всего 140 человек.

Первый эсминец из этой серии, который был спущен на воду в 2013 году, обошелся США в 4,4 миллиарда долларов. Из-за высоких затрат программа строительства была сокращена с 32 до всего лишь трех кораблей.

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