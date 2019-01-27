Ежедневно на Украине около 100 человек заболевают корью. Вспышки этой вирусной инфекции отмечены в 17 областях страны, сообщают украинские СМИ. В том числе и в Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью России.

Роспотребнадзор уже усилил санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на российско-украинской границе, в аэропортах и на железной дороге. "Нас тревожит крайне высокая заболеваемость, к сожалению, с летальными исходами, вокруг границ нашей страны", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как правило, усиленный режим подразумевает, что пассажиры всех рейсов, прибывающих из стран, где объявлена эпидемия или сложная эпидобстановка (напомним, что прямых рейсов из Киева в Москву нет, есть с пересадками), более тщательно досматриваются при прибытии в Россию. Если кто-то из пассажиров плохо себя чувствует во время полета, самолет при прибытии в пункт назначения отгоняют в санитарную зону и всех пассажиров осматривают санитарные врачи.

Как уточнил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, многие недооценивают опасность кори, считая ее детской болезнью. Действительно, в группе риска в первую очередь дети, а также люди, у которых не вырабатывается иммунитет к прививкам. "По оценкам Всемирной организации здравоохранения, корь - одно из самых опасных в мире вирусных заболеваний", - подчеркивает Онищенко.

Корь коварна тем, что если рядом с больным человеком окажутся непривитые люди, то они 100 процентов заболеют. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинул помещение. Заболевание подчас приводит к тяжелым осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным болезням, а также к инвалидности и смерти.

Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от этой болезни - вакцинация, предупредил Геннадий Онищенко.

По словам Анны Поповой, более 97 процентов населения России имеют прививки против кори. "Но иммиграционные потоки возрастают, оставлять контроль и успокаиваться нельзя", - добавила глава Роспотребнадзора. Она напомнила, что для дополнительной защиты от кори несколько лет назад Россия внесла изменения в Национальный календарь прививок. Возраст, в котором можно сделать бесплатную прививку против кори, увеличился с 35 до 55 лет.

Евросоюз должен позаботиться, чтобы украинская власть провела вакцинацию своего населения от кори

По правилам, как напоминает Геннадий Онищенко, первая прививка от кори делается в течение года после рождения ребенка, затем в школьном возрасте.

"Если нет прививки от кори, обязательно нужно сделать", - советует депутат. При этом неважно, проживает ли человек в приграничных с Украиной территориях. Россия ведь не вводила никаких ограничений по въезду граждан Украины. Но не стоит забывать, как напоминает Онищенко, что и в странах Евросоюза, благодаря их чересчур либеральной политике в области охраны здоровья собственного населения, далеко не все благополучно с корью. "Возможен завоз кори и из Европы. Там тоже по несколько десятков тысяч случаев фиксируются. В Германии, Франции, например", - добавляет Онищенко.

Депутат подчеркивает, что сегодняшняя критическая ситуация на Украине - это результат безответственной политики, которую ведут те, "кто называет себя сегодня властью". Вакцина стоит недорого. "Европейский союз, Всемирная организация здравоохранения должны быть озабочены не судьбой Керченского пролива, а тем, чтобы заставить украинскую власть провести вакцинацию своего населения. Пусть предоставляют украинским властям вакцину в качестве гуманитарной помощи и проводят общую вакцинацию населения по эпидпоказаниям. Это будет настоящий вклад в европейскую стабильность", - добавляет Онищенко.

Комментарий

Владимир Никифоров, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России:

- Если в регионах России соблюдается календарь прививок, то корь не страшна. Привитые люди, хоть взрослые, хоть дети, не заболеют. Соответственно, региональным властям нужно проверить, делают ли людям прививки, провести информационную работу, объяснить важность профилактики.

Весь мир прививается. В Скандинавии есть даже уголовная ответственность для родителей, ребенок которых заболел и умер от управляемой инфекции, потому что не был привит без объективных причин". Вакцина от кори абсолютно безобидна. Если человек сомневается, он может сдать специальный анализ крови и проверить, есть ли у него защитные антитела против кори и достаточно ли их, чтобы противостоять болезни. Корью, кстати, можно заболеть только один раз в жизни. Чем раньше это случится, тем легче человек перенесет инфекцию. При этом чем старше человек, "поймавший" корь, тем выше вероятность, что он может умереть.

Корью болели во все века, а вакцинация от нее появилась только в 1967 году. Болезнь не очень "приятная" и в редких случаях действительно приводит даже к летальному исходу. Так зачем рисковать, если есть надежное средство защиты?

Подготовила Марина Гусенко