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27.01.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Определен курс доллара на февраль

Текст: Георгий Панин
Анна Бодрова, финансовый аналитик, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В январе российский рубль выглядит превосходно: дорожает в парах с иностранными валютами и игнорирует геополитические риски. Не обращает внимания на сложности Минфина с проведением аукционов ОФЗ и волатильную нефть. Казалось бы, рублю теперь море по колено. Но это далеко не так.

Фото: Pixabay
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В начале февраля российская валюта может оказаться в сложной ситуации. С одной стороны, Банк России увеличивает свое присутствие на внутреннем валютном рынке. ЦБ делает это постепенно, аккуратно, но тенденцию отлично видно. Начиная с первого февраля, ЦБ возвращается к отложенным покупкам иностранной валюты в среднем по 2,8 миллиарда рублей в день. От этой программы временно отказались в августе прошлого года, когда курсовые скачки были слишком сильными. Теперь регулятор возвращает их в свой арсенал.

Суммарно ежедневный объем приобретения валюты не выглядит большим и значимым для рынка, он составит от 18,4 миллиарда рублей. Минимум - 15,6 миллиарда рублей в интересах Минфина, может быть, временами больше, но остальное уже отложенные покупки. Этого недостаточно, чтобы раскачать рынок и указать ему направление движения. Но самим фактом присутствия на торгах убрать лишние спекулятивные колебания вполне хватит.

С нефтью не все гладко. США качают черное золото по 11,9 миллиона баррелей в сутки - это очень много, это рекордные отметки. И здесь есть тенденция к расширению индикатора. Если Венесуэла из-за своей политической проблемы на время выпадет из сырьевого сектора, ее часть рынка тут же притянут Штаты. Инвесторы будут нервничать, ОПЕК - протестовать, а цены - колебаться с большой амплитудой.

Фото: iStock
Рубль на следующей неделе окажется под давлением

Инфляция в России продолжает набирать обороты. В среднем за январь, вероятно, мы увидим прирост месяц к месяцу на 0,8-1,0 процент. Это около пяти процентов в годовом сопоставлении. Часть инфляции все еще скрыта от глаз и индикаторов, так как некоторые из производителей умело маскирует рост цены, уменьшая упаковку. Позже это тоже появится в ценах. Рост индекса потребительских цен - фактор давления на рубль.

В противовес можно отметить спрос на рубль со стороны инвесторов carry trade - охотников за быстрыми доходами там, где погорячее. Российский рубль на фоне соседей по сектору развивающихся валют выглядит привлекательно, поэтому точечные всплески оптимизма тут не исключены.

В результате доллар США, скорее всего, в начале февраля останется неподалеку от текущих значений, если внешний фон будет ровным и спокойным. В целом в феврале вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль составит 65,5-68 причем около нижней границы коридора могут проявиться активные покупки доллара.

Экономика Финансы Валютный рынок
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