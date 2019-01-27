Патриарх Кирилл провел богослужение в день снятия блокады Ленинграда

"Невозможно объяснить рационально, как миллион человек выжили в городе, намертво схваченным блокадой, на 125 граммов хлеба в день. Моя мама осталась в блокадном Ленинграде с грудным ребенком, моим старшим братом, на руках, и выжила", - вспомнил патриарх Кирилл во время Божественной Литургии в храме Христа Спасителя в день 75-летия снятия блокады Ленинграда.

- Есть только одно объяснение, - говорил он, - была Воля Божия на то, чтобы город на Неве не пал, потому что его падение неминуемо повлекло бы с собой падение всей страны.

Именно через такие события, по словам патриарха, мы осознаем, что имеем дело не с логикой человеческого бытия, а "с чем-то иным", и людям ничего не остается, как увидеть в этом "не просто след Божьего присутствия, а руку Божию". Он напомнил евангельские слова: невозможное человеку возможно Богу.