Песков: Наибольшую опасность для Венесуэлы представляет вмешательство США

США вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, и это представляет наибольшую опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Опасно то, что происходит в Венесуэле, но еще опасней, что это происходит при прямом вмешательстве, не попустительстве, а вмешательстве США, этого даже никто не скрывает", - заявил он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, как молниеносно "американцы, наши американские коллеги, признают президентом спикера парламента (Хуана Гуайдо - "РГ"), который претендует на узурпацию власти в стране".

По его мнению, это указывает на "синхронизацию действий" с США.