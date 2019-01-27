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27.01.2019 16:55
Рубрика: Власть

Песков: Наибольшую опасность для Венесуэлы представляет вмешательство США

Текст: Айсель Герейханова

США вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, и это представляет наибольшую опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Опасно то, что происходит в Венесуэле, но еще опасней, что это происходит при прямом вмешательстве, не попустительстве, а вмешательстве США, этого даже никто не скрывает", - заявил он.
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Представитель Кремля обратил внимание на то, как молниеносно "американцы, наши американские коллеги, признают президентом спикера парламента (Хуана Гуайдо - "РГ"), который претендует на узурпацию власти в стране".

По его мнению, это указывает на "синхронизацию действий" с США.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Попытка госпереворота в Венесуэле
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