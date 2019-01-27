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27.01.2019 20:53
Рубрика: Власть

Песков назвал главную цель президента

Текст: Кира Латухина

Приоритет для президента - повышение благосостояния людей. Об этом и о перспективах реализации нацпроектов рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Для президента при всем уважении к иностранным партнерам, к геополитическим процессам и региональным конфликтам, это все носит вторичное значение. Первично для него - люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния. Это может быть звучит высокопарно, обще, но все подчинено именно этой цели", - заявил Песков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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На вопрос, когда можно будет почувствовать изменения к лучшему, пресс-секретарь главы государства напомнил, что нацпроекты четко ограничены по времени - президентским сроком. "Впереди пять лет, но речь не идет о какой-то пустой схоластике, которая не имеет границы по времени, нет, все рассчитано ровно по годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих национальных проектов", - подчеркнул он.

"Это, конечно, приведет нас к тому, что должны быть ощутимые результаты - не завтра, а конкретно по мере их выполнения... Работа строится именно не на абстрактном каком-то методе, а это конкретные проекты, конкретный менеджмент в решении поставленных задач", -  отметил пресс-секретарь президента.

Говоря о недавней встрече Владимира Путина с главой Счетной палаты, Песков отметил, что Алексей Кудрин - "высокий профессионал своего дела и, безусловно, он констатирует те области, где происходит рачительный процесс в плане расходования государственных средств, и обращает внимание главы государства на те параметры, где выделенные средства не расходуются в полном объеме".

"К сожалению, это до сих пор часто случается. То есть, выделяются средства на программу, на строительство каких-то объектов и они не расходуются. Это совершенно феноменально", - заметил Песков. "Говорят, что не получается этого и этого, потому что нет денег в бюджете, но деньги есть, выделяются огромные суммы", - добавил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
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