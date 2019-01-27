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27.01.2019 17:12
Рубрика: Власть

Песков рассказал о проблемах в договоренностях с Турцией по Сирии

Текст: Айсель Герейханова

В Москве и Дамаске озабочены тем, что дрговоренности с Турцией по Идлибу выполнены не полностью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Он напомнил, что даже на совместной пресс-конференции были констатированы определенные проблемы. "Это является предметом озабоченности как сирийской власти, так и Москвы. Однако турецкие коллеги заявляют, что Идлиб до сих пор остается объектом их внимания, и работа там продолжается", - пояснил Песков.

Он также напомнил , что в 1998 году было подписано Аданское соглашение, по которому Турция получала право осуществлять небольшие трансграничные операции против террористов в приграничной зоне. Но, по его словам, эта практика не должна приводить к формированию в этих зонах "каких-то квазиобособленных территориальных объединений" и, таким образом, угрожать территориальной целостности Сирии.

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