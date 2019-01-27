История этого печального и смешного события вкратце такова. Почетный профессор Килского университета в Лондоне, выдающийся исследователь творчества и жизни Бродского Валентина Полухина обратилась в авторитетную организацию "Английское наследие" с просьбой установить мемориальную доску в память об Иосифе Бродском на лондонском доме, где он жил, куда приезжал и встречался с друзьями. Таких досок в память о выдающихся людях, живших в Лондоне, установлено довольно много. Последним из русских эмигрантов, в честь кого "Английское наследие" посчитало возможным это сделать, стал танцовщик Рудольф Нуриев.

Тот самый дом в лондонском Хэмпстеде. Фото: Юрий Лепский

Но вот Бродскому не повезло. На свое многостраничное предложение Полухина получила кратенькое письмецо от Директора-куратора "Английского наследия", секретаря программы "Голубая мемориальная доска" Анны Ивис:

"Уважаемая Профессор Полухина, - пишет эта госпожа, - я искренне сожалею, но вынуждена ответить, что по результату предварительного исследования нашего эксперта по истории и решением "Голубой мемориальной доски" Иосиф Бродский не был выбран для увековечения его памяти на мемориальной доске.

...Программа "Голубая мемориальная доска" всегда была сфокусирована на тех, кто жил в Лондоне, и, хотя визиты Бродского в Лондон, безусловно, отлично подтверждены документально, они измеряются несколькими неделями за один визит, в отличие от подавляющего числа иностранных художников и писателей, которые были одобрены для увековечения на мемориальной доске".

Этот по-английски безукоризненно корректный текст при ближайшем рассмотрении означает следующее: Бродский с точки зрения госпожи Анны Ивис не дожил в Лондоне положенных дней, недель, месяцев и лет, дабы заслужить пресловутую мемориальную доску. Лучше бы, конечно, Бродскому жить в этом прекрасном городе постоянно, тогда - чем черт не шутит - госпожа Анна Ивис и "Английское наследие" приняли бы другое решение. Хотя... вот Нуриев же не жил в Лондоне постоянно, однако доску заслужил. Значит, прожил на берегах Темзы на несколько дней больше, чем Бродский?

Ладно, и я, и вы прекрасно понимаем, что дело здесь не в днях, неделях и даже не в месяцах. Дело в чем-то другом. Может быть, в доме?

Дом по адресу 20 Hampstead Hill Gardens, London

Совсем недавно мы прогуливались по Лондону Бродского с Валентиной Полухиной, и она рассказывала мне:

- Лондон - город триумфов Бродского. Здесь он узнал о присуждении ему Нобелевской премии, сюда он прилетел в 91-м году на церемонию присуждения ему звания почетного профессора Оксфорда. За два года до этого я говорила с сэром Исайей Берлиным о том, что Бродский мог бы получить эту степень к своему пятидесятилетию. Берлин отнесся к идее с огромным энтузиазмом. Помогло и то обстоятельство, что в Оксфордском университете профессором поэзии был в ту пору Джерри Смитт, который занимался ритмикой в стихах Бродского. И вот через два года после этого разговора почетная степень профессора Оксфорда была присуждена Иосифу.

И тут на пороге дома появилась Диана Майерс. Фото: Юрий Лепский

Для него это было событием не меньшим, чем присуждение Нобелевской премии. Из русских писателей этого звания удостоились только Анна Ахматова и Корней Чуковский. Для Иосифа это было признанием прежде всего эссеистики, написанной им по-английски. Признанием на родине языка, который он так любил.

Его роман с английским языком был настолько бурным и глубоким, что во многом изменил его ментальность и даже внешность. Как бы подтверждая эту мысль, я напомнил Полухиной одно из любопытных свидетельств питерского поэта Кушнера. Александр Кушнер писал в своих заметках о Бродском, что, когда они встретились в Нью-Йорке после десятилетней разлуки, в лице Иосифа появилось что-то новое. Кушнер предположил, что постоянная жизнь в английском языке заставила развиться группу лицевых мышц Иосифа, которые раньше были неразвитыми.

- Не знаю, так ли это, - продолжила Полухина, - но вот то, что он с удовольствием подражал Уистану Хью Одену, которого считал величайшим поэтом двадцатого века, - совершенно точно. Он перенял оденовскую интонацию "королевского английского". По замечанию лучшего переводчика Бродского Алана Майерса, он с удовольствием использовал псевдоаристократические выражения Одена типа "это было бы чрезвычайно мило...". Алан рассказывал мне, как Бродский выпросил у него какое-то старое мешковатое пальто с капюшоном и деревянными пуговицами и с удовольствием носил его, только чтобы походить на Одена. Луи Макнис как-то угрюмо заметил об Одене: "Все, до чего он дотрагивался, оказывалось сигаретой". Как и Оден, Бродский курил непрерывно до самой смерти. Как и Оден, он предпочитал "LM".

Ну конечно, как и Оден, он обожал музыку настоящего английского. Он очень любил эту оденовскую отстраненность, точность наблюдения, английскую беспристрастность. Старался избегать горячей эмоциональности, столь свойственной русской и французской поэзии. Вслед за Оденом он исповедовал равнодушие поэта, точность и беспристрастность наблюдения, глубину и лаконичность размышления. То же можно сказать и об отношении к собственному лирическому герою, к личности автора в поэзии. Иосиф и тут следует за Оденом: облик автора стерт, присутствие его "я" сведено к минимуму - "совершенно никто, человек в плаще". Сам сравнивал себя с буквой "г" в слове "ого" или говорил, что его "Я" пятится, как английское "R". Любой другой поэт на такой биографии, на такой личности построил бы все. Но не Иосиф.

Это то, что свойственно английской поэзии, и то, что он постигал и впитывал, осваивая пространство английского языка.