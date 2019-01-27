Польша: Невозможно помешать строительству "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что невозможно помешать России и Германии реализовать проект "Северный поток-2". Об этом он заявил в субботу во время интервью польскому изданию Interia.

Политик подчеркнул, что непросто что-либо запретить двум сильным государствам: мировой державе - России и четвертой экономике мира - Германии, пишет РИА Новости. Однако премьер отметил, что польская сторона по-прежнему считает этот проект противоречащим европейским нормам.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года. США активно выступают с критикой в отношении строительства трубопровода.