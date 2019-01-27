Новости

10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам 18:21
Автожир совершил жесткую посадку в Нижегородской области 18:20
В Париже проходит манифестация "красных платков" за спокойствие в стране 18:10
Умерла актриса Мюриэл Павлоу 17:55
В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля 17:42
Песков рассказал о проблемах в договоренностях с Турцией по Сирии 17:12
Путин встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга 17:04
Песков: Наибольшую опасность для Венесуэлы представляет вмешательство США 16:55
Жители Пскова попробовали блокадный хлеб 16:40
Песков: Поддержка Японией санкций мешает подписанию мирного договора 15:47
В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытия 15:46
Пожарные объяснили взрывы в доме в Москве 15:41
В Совфеде приветствовали решение Германии о помощи блокадникам 15:36
Бундесвер предлагает вернуть воинский призыв 15:33
Патриарх Кирилл провел богослужение в день снятия блокады Ленинграда 15:24
В Москве в квартире прогремел взрыв 15:21
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги 15:20
В Подмосковье сгорели 10 тысяч кур 15:01
Мадуро объявил о планах открытия Миссии интересов Венесуэлы в США 14:35
Ленинградскую "свечу в окне" можно будет зажечь виртуально 14:21
Ксения Собчак объяснила, почему ушла из студии НТВ перед эфиром 14:04
В Подмосковье ребенка насмерть сбил квадроцикл 14:01
Владелец Gucci задолжал Италии 1,4 млрд евро 13:59
Автомобилистов предупредили о сложной обстановке на дорогах 13:57
В Курганской области при пожаре погибли трое детей 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 17:56
Рубрика: Digital

ФАС удаляет ненужное

Пользователей освободят от "программного рабства"
Текст: Татьяна Шадрина
Российские пользователи смогут удалять большинство приложений, которые сейчас защищены от удаления производителем.
Некоторые предустановленные приложения уже можно удалять. Фото: REUTERS Некоторые предустановленные приложения уже можно удалять. Фото: REUTERS
Некоторые предустановленные приложения уже можно удалять. Фото: REUTERS

Почему телефоны и планшеты ряда производителей через пару лет службы становятся очень "задумчивыми", даже если выполняют тот же набор задач, что и после покупки?

Фото: iStock
50 миллионов человек скачали фальшивые навигационные приложения для Android

В большинстве случаев виной тому программы, которые забивают память девайсов. Пользователь ничего не может с этим сделать: телефон просто не дает ему стереть уже ненужную программу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), возможно, в скором времени обяжет производителей исправить этот недочет.

ФАС разработала концепцию о предустановке приложений, на ее основе планирует разработать законопроект с требованиями для ПО компьютеров и телефонов, которые продаются в России.

В концепции прописаны требования к смартфонам и планшетам по наличию российских сервисных приложений, а также к возможности бесследно удалить программы, установленные производителем. Исключение сделано для программ, без которых телефон просто не сможет включиться и ловить Сеть. При этом выбор производителей ПО, процедуры предустановки остаются за производителями устройств.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и зарубежные производители ПО и телефонов (Apple, Microsoft, Intel) высказались против концепции, отечественные производители ПО и операторы связи ее поддержали.

Наличие ненужных приложений, которые защищены от удаления производителем, приводит к тому, что через пару лет службы смартфон начинает тормозить

Президент НП РУССОФТ (крупнейшее объединение компаний-разработчиков ПО в России) Валентин Макаров считает, что нельзя устанавливать нестираемый софт. Если на телефоне предустанавливаются приложения из других стран, то должна быть возможность предустановить и российский софт, тогда получается равенство, добавляет он.

Фото: Сергей Степаненко/РГ
Со смартфонов Samsung не смогли удалить Facebook

Ряд производителей говорит, что приложения завязаны на операционную систему и удаление таких приложений поломает ОС. На совещании в ФАС было предложено создать специальную организацию с участием и производителей, и разработчиков, которая будет решать, связаны приложения с ОС или нет, рассказал Макаров.

Huawei ушел от установки на свою продукцию неудаляемого софта, напомнил Макаров. Apple сделал так, что две трети того, что ранее нельзя было стереть, теперь удаляемо на телефонах его производства. Оказалось, что это не такая дорогая проблема, констатировал Макаров. Конкуренция на рынке мобильных устройств сейчас очень высока, и на российском рынке производителям придется следовать требованиям законов России, добавил Макаров.

В РАТЭК считают, что рынки информационных технологий и мобильных приложений сейчас являются высококонкурентными и вмешательство государства может этим рынкам только помешать. В их письме в адрес ФАС (есть у "РГ") отмечается, что требования службы невыполнимы без серьезных затрат со стороны производителей и разработчиков, так как повлечет за собой необходимость разработки для глобальных производителей специальной "российской" версии ОС, потребует серьезной перестройки всей архитектуры ПО устройств. Отечественным разработчикам придется готовить по две версии своих продуктов - для России и для экспорта.

Digital Гаджеты Правительство ФАС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

75-летие прорыва блокады Ленинграда
Песков: Поддержка Японией санкций мешает подписанию мирного договора
В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытия
МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам
Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте