Российские пользователи смогут удалять большинство приложений, которые сейчас защищены от удаления производителем.

Почему телефоны и планшеты ряда производителей через пару лет службы становятся очень "задумчивыми", даже если выполняют тот же набор задач, что и после покупки?

В большинстве случаев виной тому программы, которые забивают память девайсов. Пользователь ничего не может с этим сделать: телефон просто не дает ему стереть уже ненужную программу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), возможно, в скором времени обяжет производителей исправить этот недочет.

ФАС разработала концепцию о предустановке приложений, на ее основе планирует разработать законопроект с требованиями для ПО компьютеров и телефонов, которые продаются в России.

В концепции прописаны требования к смартфонам и планшетам по наличию российских сервисных приложений, а также к возможности бесследно удалить программы, установленные производителем. Исключение сделано для программ, без которых телефон просто не сможет включиться и ловить Сеть. При этом выбор производителей ПО, процедуры предустановки остаются за производителями устройств.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и зарубежные производители ПО и телефонов (Apple, Microsoft, Intel) высказались против концепции, отечественные производители ПО и операторы связи ее поддержали.

Наличие ненужных приложений, которые защищены от удаления производителем, приводит к тому, что через пару лет службы смартфон начинает тормозить

Президент НП РУССОФТ (крупнейшее объединение компаний-разработчиков ПО в России) Валентин Макаров считает, что нельзя устанавливать нестираемый софт. Если на телефоне предустанавливаются приложения из других стран, то должна быть возможность предустановить и российский софт, тогда получается равенство, добавляет он.

Ряд производителей говорит, что приложения завязаны на операционную систему и удаление таких приложений поломает ОС. На совещании в ФАС было предложено создать специальную организацию с участием и производителей, и разработчиков, которая будет решать, связаны приложения с ОС или нет, рассказал Макаров.

Huawei ушел от установки на свою продукцию неудаляемого софта, напомнил Макаров. Apple сделал так, что две трети того, что ранее нельзя было стереть, теперь удаляемо на телефонах его производства. Оказалось, что это не такая дорогая проблема, констатировал Макаров. Конкуренция на рынке мобильных устройств сейчас очень высока, и на российском рынке производителям придется следовать требованиям законов России, добавил Макаров.

В РАТЭК считают, что рынки информационных технологий и мобильных приложений сейчас являются высококонкурентными и вмешательство государства может этим рынкам только помешать. В их письме в адрес ФАС (есть у "РГ") отмечается, что требования службы невыполнимы без серьезных затрат со стороны производителей и разработчиков, так как повлечет за собой необходимость разработки для глобальных производителей специальной "российской" версии ОС, потребует серьезной перестройки всей архитектуры ПО устройств. Отечественным разработчикам придется готовить по две версии своих продуктов - для России и для экспорта.