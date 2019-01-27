Делегация немецкого посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Рюдигером фон Фричем побывала в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Визит необычный и важный. Немецкий посол впервые в МЧС.

Российский министр Евгений Зиничев рассказал герру фон Фричу, как действует его ведомство. Впереди у двух чрезвычайных ведомств двух наших стран намечены серьезные планы. О них и шла речь на встрече.

"На встрече обсуждалось развитие взаимодействия между Россией и Германией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в основе которого подписанное в декабре 1992 года Межправительственное соглашение о взаимной помощи при стихийных бедствиях или крупных авариях", - сообщили по итогам встречи в пресс-службе МЧС России.

Евгений Зиничев сказал о важности осуществления гуманитарных проектов под эгидой профильных международных организаций и отметил, что МЧС России готово ознакомить немецких коллег с нашей системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Рюдигер фон Фрич стал, конечно, не первым немцем, который побывал в сердце планирования всех спасательных операций в России. У МЧС давно налажены хорошие рабочие контакты с коллегами из Германии. Немецкая делегация была, в частности, и на праздновании Дня спасателя РФ в конце декабря прошлого года.

В целом же за последние годы российские и немецкие спасатели провели ряд взаимных практических мероприятий, совместно участвовали в международных выставках, как на территории нашей страны, так и в Германии.

С наступлением же нового, 2019 года встала необходимость в подписании совместного рабочего плана на 2019-2020 годы. И это в ближайших планах двух ведомств.

Поэтому нынешние переговоры и визит посла Германии в МЧС безусловно поднимает планку важности совместной работы. В руководстве российского спасательного ведомства уверены, что скорейшее подписание и принятие этого совместного плана "позволит систематизировать общую работу и придаст импульс развитию взаимовыгодного партнерства между российской и германской чрезвычайными службами".

Глава МЧС указал, что "Германия является одним из важнейших партнеров России в Европе, с которым налажено и развивается результативное сотрудничество в различных сферах".

В свою очередь Рюдигер фон Фрич дал высокую оценку российским спасателям и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Работа МЧС России в области гуманитарных операций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заслуживает самую высокую оценку. Поэтому сотрудничество с российским чрезвычайным ведомством для нас очень важно", - сказал немецкий посол.

Глава МЧС пригласил Рюдигера Фон Фрича на международный салон "Комплексная безопасность-2019", который пройдет в начале июня.