Новости

Похищение картины из Третьяковской галереи попало на видео 21:25
В Перми открыли "горячую линию" для жильцов дома, где рухнули перекрытия 21:14
Россияне не пострадали при взрыве в Гааге 21:08
Песков назвал главную цель президента 20:53
В Москве из-за долгов в суд вызвали "Смешариков" 19:58
Израиль признал лидера оппозиции Гуаидо главой Венесуэлы 19:49
Три здания обрушились в результате мощного взрыва в Гааге 19:46
Российские саночники впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ 19:42
Вратарь "Зенита" Лодыгин проведет остаток сезона в "Олимпиакосе" 19:31
Что купить за 1 млн: новый Hyundai Creta и пять подержанных кроссоверов 19:22
Лукашенко вышел на лед с фигуристами чемпионата Европы 19:18
В Иране рассказали, как США освободили из плена талибов 40 главарей "ИГ" 19:15
Скончался бывший полпред президента в Мордовии Валентин Конаков 19:00
В Японии неизвестные разослали конверты с белым порошком и угрозами 18:55
Появились первые кадры нового фильма Квентина Тарантино 18:40
Аналитики S&P назвали сумму потерь экономики США из-за "шатдауна" 18:30
Иран перейдет к наступательной тактике в случае угрозы своим интересам 18:23
10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам 18:21
Автожир совершил жесткую посадку в Нижегородской области 18:20
В Париже проходит манифестация "красных платков" за спокойствие в стране 18:10
Умерла актриса Мюриэл Павлоу 17:55
В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля 17:42
Песков рассказал о проблемах в договоренностях с Турцией по Сирии 17:12
Путин встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга 17:04
Песков: Наибольшую опасность для Венесуэлы представляет вмешательство США 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 21:24
Рубрика: Власть

Спасение по-русски

Послу Германии показали Национальный антикризисный центр
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Делегация немецкого посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Рюдигером фон Фричем побывала в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Визит необычный и важный. Немецкий посол впервые в МЧС.

Российский министр Евгений Зиничев рассказал герру фон Фричу, как действует его ведомство. Впереди у двух чрезвычайных ведомств двух наших стран намечены серьезные планы. О них и шла речь на встрече.

"На встрече обсуждалось развитие взаимодействия между Россией и Германией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в основе которого подписанное в декабре 1992 года Межправительственное соглашение о взаимной помощи при стихийных бедствиях или крупных авариях", - сообщили по итогам встречи в пресс-службе МЧС России.

Фото: Илья Московец/ТАСС
МЧС разработает рекомендации на основе опыта операции в Магнитогорске

Евгений Зиничев сказал о важности осуществления гуманитарных проектов под эгидой профильных международных организаций и отметил, что МЧС России готово ознакомить немецких коллег с нашей системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Рюдигер фон Фрич стал, конечно, не первым немцем, который побывал в сердце планирования всех спасательных операций в России. У МЧС давно налажены хорошие рабочие контакты с коллегами из Германии. Немецкая делегация была, в частности, и на праздновании Дня спасателя РФ в конце декабря прошлого года.

В целом же за последние годы российские и немецкие спасатели провели ряд взаимных практических мероприятий, совместно участвовали в международных выставках, как на территории нашей страны, так и в Германии.

С наступлением же нового, 2019 года встала необходимость в подписании совместного рабочего плана на 2019-2020 годы. И это в ближайших планах двух ведомств.

Поэтому нынешние переговоры и визит посла Германии в МЧС безусловно поднимает планку важности совместной работы. В руководстве российского спасательного ведомства уверены, что скорейшее подписание и принятие этого совместного плана "позволит систематизировать общую работу и придаст импульс развитию взаимовыгодного партнерства между российской и германской чрезвычайными службами".

Фото: Александр Корольков/РГ
В МЧС рассказали, когда в Москве и области закончится снегопад

Глава МЧС указал, что "Германия является одним из важнейших партнеров России в Европе, с которым налажено и развивается результативное сотрудничество в различных сферах".

В свою очередь Рюдигер фон Фрич дал высокую оценку российским спасателям и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Работа МЧС России в области гуманитарных операций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заслуживает самую высокую оценку. Поэтому сотрудничество с российским чрезвычайным ведомством для нас очень важно", - сказал немецкий посол.

Глава МЧС пригласил Рюдигера Фон Фрича на международный салон "Комплексная безопасность-2019", который пройдет в начале июня.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

75-летие прорыва блокады Ленинграда
Песков назвал главную цель президента
В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытия
МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам
Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте