Посол Канады в КНР получил отставку после комментария по делу Huawei

Посол Канады в Китае Джон Маккаллум ушел в отставку после комментариев, сделанных им по поводу задержания финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

В специальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорится о том, что 25 января он "попросил Джона Маккаллума об отставке с должности посла Канады в КНР и принял ее", - цитирует ТАСС. Трюдо поблагодарил дипломата за работу и сообщил, что временным поверенным в делах страны в КНР будет заместитель Маккаллума Джим Никел.

О причинах отставки ничего не сообщается. Однако она последовала сразу же после заявлений Маккаллума по поводу ситуации с финдиректором Huawei. В частности, 23 января Маккаллум высказал мнение, что у Мэн Ваньчжоу есть серьезные аргументы для того, чтобы оспорить свою экстрадицию из Канады в США, в том числе из-за того, что ее задержание связано с нарушением американских санкций против Ирана, "под которыми Канада не подписывалась". Эти слова вызвали волну негативных откликов в политическом истеблишменте Канады.

Напомним, финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими властями в Ванкувере первого декабря по просьбе Соединенных Штатов. Она обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана.

Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить финдиректора под залог. Ваньчжоу разрешили проживать в доме ее мужа в Ванкувере. По решению судьи, женщина должна находиться под постоянным наблюдением, кроме того, ее перемещения по городу ограничены. На днях появилась информация о том, что США готовы направить в Канаду официальный запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.