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27.01.2019 19:33
Рубрика: Экономика

Без лишних квот

Правительство отказалось от введения соцнорм на электричество
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в России закрыт, никакие соцнормы энергопотребления вводить не будут. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще - вернемся мы или не вернемся (к обсуждению вопроса), бесполезно, - сказал он (цитата по РИА Новости). - Очень много различных факторов, и самый главный состоит в том, что в текущем году и, может, на ближайшее будущее дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая - это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг... Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет".
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Введение соцнормы энергопотребления в трехступенчатой градации (до 300 кВтхч, от 301 до 500 кВтхч и свыше 500 кВтxч) и пересмотр льгот для владельцев электроплит рассматривались в правительстве как мера борьбы с ростом перекрестного субсидирования (когда одна группа потребителей платит за другую). Однако 23 января на совещании у Козака было принято решение прекратить обсуждение соцнорм на неопределенный срок. В рамках задачи снизить перекрестное субсидирование министерства обсудили другие механизмы, не связанные с нагрузкой на население.

"Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам 2019 года", - пояснил тогда представитель Козака.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ Правительство
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