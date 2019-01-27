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Рубрика: Власть

Уроки правописания

Судьи из Кубы проходят обучение в Российском университете правосудия
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал об успешном сотрудничестве в правовой сфере между Россией и Кубой.

Как передало ТАСС, в Гаване в здании Народного Верховного суда Кубы руководители судебных систем наших стран провели консультации по развитию правового сотрудничества и обмену опытом.

Фото: iStock
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"Сотрудничество между Кубой и Россией в правовой сфере очень плодотворно и имеет большое значение для улучшения и совершенствования наших судебных систем, - заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. - Одним из свидетельств этого является прохождение обучения кубинскими судьями в Российском университете правосудия, программы приносят свои результаты".

Кубинские судьи отметили, что на сегодняшний день проводят обновление и адаптацию юридических норм, и российский опыт может быть в этом полезен.

"У нас крепкие братские связи еще с советских времен: кубинская конституция 1976 года разрабатывалась с учетом юридических практик социалистических стран, многое мы почерпнули из советской Конституции. Мы знаем о прогрессе российской судебной системы, и в некотором смысле это является образцом для наших реформ", - отметил председатель Народного Верховного суда Кубы Рубен Ферро.

По его словам, обмен опытом для специалистов имеет большое значение, и важно, что подобные каналы сотрудничества давно налажены и надежно функционируют. Напомним также, что сейчас в России по инициативе Верховного суда страны проводится большая судебная реформа: создаются отдельные кассационные и апелляционные суды.

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