Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал об успешном сотрудничестве в правовой сфере между Россией и Кубой.

Как передало ТАСС, в Гаване в здании Народного Верховного суда Кубы руководители судебных систем наших стран провели консультации по развитию правового сотрудничества и обмену опытом.

"Сотрудничество между Кубой и Россией в правовой сфере очень плодотворно и имеет большое значение для улучшения и совершенствования наших судебных систем, - заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. - Одним из свидетельств этого является прохождение обучения кубинскими судьями в Российском университете правосудия, программы приносят свои результаты".

Кубинские судьи отметили, что на сегодняшний день проводят обновление и адаптацию юридических норм, и российский опыт может быть в этом полезен.

"У нас крепкие братские связи еще с советских времен: кубинская конституция 1976 года разрабатывалась с учетом юридических практик социалистических стран, многое мы почерпнули из советской Конституции. Мы знаем о прогрессе российской судебной системы, и в некотором смысле это является образцом для наших реформ", - отметил председатель Народного Верховного суда Кубы Рубен Ферро.

По его словам, обмен опытом для специалистов имеет большое значение, и важно, что подобные каналы сотрудничества давно налажены и надежно функционируют. Напомним также, что сейчас в России по инициативе Верховного суда страны проводится большая судебная реформа: создаются отдельные кассационные и апелляционные суды.