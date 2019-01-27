Президент Bellator высказался на тему будущего Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что пока не знает, продолжит ли карьеру российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко. Он подтвердил: срок контракта спортсмена истек.

Сегодня Емельяненко нокаутом уже в первом раунде проиграл в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру. За пару дней до поединка "Последний Император" не стал скрывать, что рассматривает вариант с окончанием карьеры.

"Будет ли Федор выступать дальше? Посмотрим. Все будет зависеть от него", - отметил Кокер. "У нас хорошие отношения уже многие годы. Единственное - могу подтвердить, что контракт с ним закончился".

Для Емельяненко сегодняшнее поражение стало шестым в карьере при 38 победах.