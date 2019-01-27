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27.01.2019 11:09
Рубрика: Власть

Путин подписал указ по военным кафедрам

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин распорядился привести в соответствие с законом подписанные им акты, касающиеся военных кафедр.

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
Фото: Валерий Матыцин /ТАСС
В российских вузах появятся военные учебные центры

Напомним, что еще летом Владимир Путин подписал закон, по которому военные факультеты при вузах будут называться военными учебными центрами.

Сейчас же глава государства постановил заменить в подписанных им ранее документах слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" на фразу "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования".

Власть Работа власти Власть Безопасность Армия Президент
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