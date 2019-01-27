Путин подписал указ по военным кафедрам

Президент Владимир Путин распорядился привести в соответствие с законом подписанные им акты, касающиеся военных кафедр.

Напомним, что еще летом Владимир Путин подписал закон, по которому военные факультеты при вузах будут называться военными учебными центрами.

Сейчас же глава государства постановил заменить в подписанных им ранее документах слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" на фразу "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования".