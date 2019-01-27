Готовы ли Соединенные Штаты отказаться от импорта венесуэльской нефти, грозит ли Каракасу интервенция соседей и какой выбор сделают военные Венесуэлы - об этом "РГ" рассказал временный исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

- Вы допускаете существование "секретного плана" по смещению Николаса Мадуро, о котором написала The Wall Street Journal?

Дмитрий Разумовский: Безусловно, за этой историей стоят Соединенные Штаты, продвигающие смену власти в Венесуэле, в этом нет никаких сомнений. И существование некого "секретного плана" очень вероятно. Возможно, как раз этим можно объяснить тот факт, что попытка сместить Мадуро предпринимается только сейчас, спустя более полугода после его переизбрания. Не исключено, что США ждали, когда в Венесуэле сменится лидер Национальной ассамблеи. Правда, надо иметь в виду, что Гуайдо не только секретно посещал Вашингтон, но и встречался с представителями правящих кругов Венесуэлы. Например, в ночь на 22 января у него состоялись секретные переговоры с главой Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. То есть попытку договориться с властями он все же предпринимал. Что касается Соединенных Штатов, то они еще с XIX века практиковали вмешательство в дела государств Латинской Америки - через военные интервенции, политические манипуляции. Не надо забывать, что назначенный госдепом спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс еще в 2002 году содействовал попытке госпереворота, которая привела к отстранению от власти Уго Чавеса на несколько дней.

- Кстати, тогда "временное правительство" поддержали только США и Чили, а сейчас антивенесуэльский фронт стал гораздо шире. Что происходит с латиноамериканской солидарностью - ее больше нет?

Дмитрий Разумовский: Латиноамериканская солидарность существовала с двухтысячных и начала заканчиваться в 2015-2016 годах, когда в Аргентине и Бразилии к власти пришли правые лидеры. Левое единство, которое позволяло скоординированно противостоять Вашингтону, рассыпалось. Даже президент Эвадора Ленин Морено прошлым летом вышел из социалистического альянса АЛБА (со штаб-квартирой в Каракасе. - Прим. "РГ"), а теперь примкнул к антивенесуэльскому фронту.

- Могут ли соседи вместе с США устроить Венесуэле экономическую блокаду?

Дмитрий Разумовский: Со стороны Соединенных Штатов санкции в отношении венесуэльского руководства уже действуют. Другое дело, что Вашингтон может пойти дальше, например, прекратить поставки Каракасу разбавителей, необходимых для доведения венесуэльской тяжелой нефти до нужной кондиции. Или вовсе отказаться от закупок нефти у Венесуэлы. Эти поставки не прекращались даже при Уго Чавесе, а одно время их объем даже рос. Правда, сейчас в США растет своя добыча сланцевой нефти. Но такой шаг стоил был Соединенным Штатам потери большого числа рабочих мест на предприятиях на юге страны, технически заточенных под переработку именно венесуэльской нефти. С другой стороны, отказ от ее импорта (сегодня он составляет около полумиллиона баррелей в сутки) ударил бы по простым жителям Венесуэлы и еще больше осложнил бы положение правительства. "Лимская группа" (11 стран региона и Канада, не признавшие учреждение в Венесуэле Конституционной ассамблеи вместо распущенного парламента) также изучает вопрос санкций. Венесуэла оказалась в окружении стран, которые вполне могут устроить ей товарную блокаду. В первую очередь, Колумбия и Бразилия. При этом в своих последних декларациях, в том числе январской, "группа Лимы" отвергла возможность применения военной силы в отношении Венесуэлы. Думаю, что на интервенцию они не согласятся - для правительств Латинской Америки это красная черта. Даже когда новый президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил размещения на территории страны американской военной базы, генералы его одернули и дали понять, что выступают против.

США еще с XIX века практиковали вмешательство во внутренние дела стран Латинской Америки

- А как поведут себя военные в Венесуэле? Есть ли вероятность, что они перейдут на сторону оппозиции?

Дмитрий Разумовский: В эти дни как раз идет торг за венесуэльских военных. Гуайдо сделал ряд характерных заявлений, например, пообещал амнистию всем военным, кто до сих пор поддерживал Мадуро, но готов перейти на его сторону. Родственников военнослужащих призывают агитировать своих родных в пользу присяги Гуайдо. Формально генералитет - за Мадуро, но среди низшего и среднего офицерского состава единства нет. Только в 2018 году в стране было подавлено десять мятежей, 4 тысячи военнослужащих дезертировали из армии. При этом венесуэльским военным есть что терять - они находятся на привилегированном положении. Кроме того, здесь жива память о трагедии 1989 года, когда при президенте Карлосе Пересе танками были подавлены социальные волнения. Военные не готовы к повторению такого сценария. Нельзя также исключать, что нынешним элитам удастся договориться с оппозицией, представив ей компромиссного кандидата вместо Мадуро. Но даже если ему сейчас удастся усидеть, то на этом все в любом случае не закончится.