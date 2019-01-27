Из Третьяковской галереи похитили картину Куинджи

В Третьяковской галерее исчезла картина Архипа Куинджи.

Со стены одного из залов пропало полотно "Ай-Петри. Крым". Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в полицию о происшествии сообщили охранники музея. Судя по всему, похититель просто вынул картину из рамы и унес - почти точь-в-точь как в знаменитом советском фильме "Старики-разбойники". По всей вероятности, очевидцы приняли его за работника музея. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее пропажу картины подтвердили в Министерстве культуры РФ. "Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее", - сказал представитель Минкультуры.

Отметим, что выставка работ одного из ярчайших художников XIX века Архипа Куинджи проходит в Третьяковской галерее с 6 октября прошлого года и должна продлиться до 17 февраля. На вернисаже собраны работы из коллекций не только Третьяковки, но также Русского музея, ряда галерей Белоруссии и Азербайджана. Часть выставленных экспонатов постоянно находится в одной из частных коллекций.

Полиция начала проверку, начался розыск злоумышленников.