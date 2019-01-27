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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жизнь как мгновение

Коллеги о Владимире Черникове: Он очень любил Москву
Российская газета - Столичный выпуск № 17(7775)
Умер руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Васильевич Черников. Это произошло в ночь на воскресенье, в одно мгновение. Острая сердечная недостаточность.
Благодаря Владимиру Черникову в городе появилось эффективное видеонаблюдение, начали наводить порядок с мигрантами. Фото: Олеся Курпяева Благодаря Владимиру Черникову в городе появилось эффективное видеонаблюдение, начали наводить порядок с мигрантами. Фото: Олеся Курпяева
Благодаря Владимиру Черникову в городе появилось эффективное видеонаблюдение, начали наводить порядок с мигрантами. Фото: Олеся Курпяева

Владимиру Васильевичу было 54 года. В новый состав правительства Москвы он пришел на работу почти в самом начале его формирования - в декабре 2010 года, возглавив департамент СМИ и рекламы. Уже тогда журналисты "Российской газеты" оценили открытость нового руководителя, готовность встречаться и объяснять политику столичных властей, каждый предпринимаемый ими шаг. А работы у этого департамента оказалось много: город был завешан рекламой, пестрые тряпки закрывали исторические здания и все центральные магистрали, из-за них часто не было видно даже неба. Борьба за очищение города потребовала не просто усилий, но и активного общения с москвичами и бизнесом, который в ходе ее не должен был пострадать. И Черников это понимал и делал для этого все. Коренной москвич, он очень любил Москву, но знал и любил и Россию. Сын военного, он провел юность на Сахалине, пошел по пути отца и закончил Уссурийское суворовское военное училище. А потом вернулся в столицу и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище.

- Володя был лидером по жизни, как магнитом притягивал к себе людей - доброжелательностью, искренним интересом к ним, готовностью всегда помочь, - рассказал "РГ" Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, с которым Черникова связывала дружба на протяжении почти четырех десятков лет - с курсантских времен. - Не случайно в училище его избрали секретарем комитета комсомола. Но это не помешало ему на третьем курсе стать стипендиатом Ленинского комсомола, а на четвертом курсе - Ленинским стипендиатом.

Закончив училище лейтенантом, дослужился до звания полковника. В 1994 году, когда началось сокращение в армии, уволился в запас. Потом у него много еще чего в жизни было, и что интересно, получалось все, за что бы ни брался. Своя фирма в бизнесе, своя телепрограмма "Дороги России" на ВГТРК... Начальник инспекции Счетной палаты РФ, руководитель Финансово-экономического управления аппарата Госдумы Федерального Собрания РФ... Он и в мэрии поработал во главе нескольких департаментов. В частности, в марте 2015 года Владимира Васильевича назначили руководителем департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы, а с 4 октября 2016 года - департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. На последнем месте работы мы узнали и другие качества Черникова. Смелость человека, который не боится взять на себя ответственность за самое трудное решение и в то же время умеет дорожить людьми. Если шла речь об организации митингов в городе, он никогда не спешил сказать нет, а пытался найти решение, которое позволило бы в многолюдном городе донести их инициаторам свою позицию и в то же время обеспечить безопасность и участникам, и просто прохожим. Именно безопасность москвичей для Владимира Васильевича всегда была на первом месте, что бы в городе ни происходило. И ради ее обеспечения он старался делать все, что зависит от властей: поддерживал органы правопорядка в борьбе с преступностью, развивал в городе систему видеонаблюдения, наводил порядок с мигрантами.

Искренне соболезнуем родным и близким Владимира Васильевича.

Журналисты "Российской газеты"

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