Названа стоимость украденной из Третьяковки картины Куинджи

Рыночная стоимость похищенного полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" может доходить до миллиона долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на анонимного специалиста-оценщика.

Как стало известно, картина была застрахована. Однако максимальная сумма выплат может составить лишь 12 миллионов рублей - во столько оценили похищенное полотно в Министерстве культуры РФ.

"По моей оценке, страховая стоимость работы - 12 миллионов рублей", - сообщил ТАСС директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Тем временем полиция продолжает искать похитителей шедевра. Есть версия, что преступников было несколько.

Судя по всему, они тщательно распределили роли. На улице их, вероятно, ждал автомобиль.

Ранее "РГ" писала, что момент похищения картины попал на видео. Его могли видеть многие посетители. Однако преступники вели себя настолько уверенно, что очевидцы приняли их за работников галереи.

Пока нет точной информации о том, будет ли завтра открыта выставка Архипа Куинджи.