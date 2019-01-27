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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Похищенную картину Куинджи внесли в реестр украденных полотен

Картину знаменитого художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была похищена в воскресенье из Третьяковской галереи, внесли в реестр украденных полотен. Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда, - заявил Кононов. - Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу".

Напомним, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" пропала из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке сегодня вечером. Злоумышленник, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился. В Минкультуры РФ сообщили, что похищенная картина была застрахована на 12 миллионов рублей, однако ее рыночная стоимость гораздо выше. После исчезновения полотна главный вход в Третьяковскую галерею закрыли, в здании дежурят несколько сотрудников полиции.

Культура Арт Живопись Происшествия Преступления Криминал Правительство Минкультуры Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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