Похищенную картину Куинджи внесли в реестр украденных полотен

Картину знаменитого художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была похищена в воскресенье из Третьяковской галереи, внесли в реестр украденных полотен. Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда, - заявил Кононов. - Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу".

Напомним, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" пропала из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке сегодня вечером. Злоумышленник, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился. В Минкультуры РФ сообщили, что похищенная картина была застрахована на 12 миллионов рублей, однако ее рыночная стоимость гораздо выше. После исчезновения полотна главный вход в Третьяковскую галерею закрыли, в здании дежурят несколько сотрудников полиции.