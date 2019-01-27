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27.01.2019 16:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Снегопад в Москве установил рекорд века

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
За выходные в столице выпадет более 20 сантиметров снега, а высота снежного покрова, судя по всему, достигнет местами полуметра. Мэр Сергей Собянин назвал это испытанием для городских служб: такого интенсивного снегопада в Москве не было с 1999 года.

Сначала планировали вывести на дороги 9 тыс. уборочных машин, но в субботу добавили еще 3 тыс. спецавтомобилей. Техника периодически проезжала по городу колонной во всю ширину проезжей части. Благодаря этому серьезных аварий удалось избежать: лишь на Алтуфьевском шоссе в субботу столкнулись 4 машины, но там обошлось без пострадавших.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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Плотность движения на дорогах периодически достигала 7 баллов, хотя обычный показатель выходных - 1-3 по "Яндексу". "Застревали многие транзитные фуры на летней резине", - объяснил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. Дальнобойщиков выручали патрульные Центра организации дорожного движения - их пикапы могли вытягивать даже огромные длинномеры. По случаю "снегопада года" на некоторые улицы вывели абсолютно новую технику. Например, на северо-востоке дороги убирали так называемые "унимоги" - эти машины загребают снег с проезжей части и тут же высыпают на газоны.

Каких-то глобальных сбоев в ж/д и авиационном сообщении не отмечается. Электрички, если и задерживались, но на пару минут, дальние поезда шли по расписанию. Службам аэропортов из-за снегопада пришлось больше времени тратить на расчистку полос и обработку самолетов от обледенения. Ни один лайнер не ушел на запасные аэродромы.

Все спокойно и на улицах. Сильный, до 17 метров в секунду, ветер не отпугнул людей. Несмотря на поземку, москвичи и туристы по-прежнему делали селфи в центре и даже на "Парящем мосту" в парке "Зарядье". Его регулярно чистят рабочие с помощью небольшой ручной машины с щетками.

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