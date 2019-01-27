В Москве сначала планировали вывести на дороги 9 тыс. уборочных машин, но в субботу добавили еще 3 тыс. спецавтомобилей. Плотность движения периодически достигала 7 баллов, хотя обычный показатель выходных - 1-3 по "Яндексу". "Застревали многие транзитные фуры на летней резине", - объяснил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. В Московской области на расчистку дорог выходили сотни спецмашин. Тем не менее не удалось избежать серьезного ЧП на федеральной трассе М-2 "Крым": в субботу там столкнулись более 50 автомобилей.
Ситуацию на дорогах в выходные осложняла метель, сильный ветер достигал 17 метров в секунду. Еще с пятницы МЧС и Росгидромет начали рассылать жителям центральных регионов страны уведомления об ухудшении погоды.
В Костромской области коммунальная техника перешла на круглосуточный режим работы. Как сообщили "РГ" в администрации Костромы, по данным на 21.00 субботы, было израсходовано 210 тонн пескосоляной смеси.
Снегопады добрались и до Черноземья, испортив последние выходные января жителям Курской и Липецкой, Белгородской областей. Снег, метель, на дорогах снежные заносы, сильный ветер до 16 метров в секунду, а в некоторых более южных районах коварный циклон приготовил еще и мокрый снег с дождем.
Метельный снегопад накрыл и Поволжье, и был признан синоптиками самым обильным за весь зимний сезон. В Самаре выпало почти 19 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в области составляет около 82 сантиметров, что вдвое больше прошлогодних "сугробов". Чтобы справиться с ситуацией, коммунальные службы города отправили на улицы города от 300 до 560 единиц спецтехники. Пешеходам в большинстве случаев приходится самим протаптывать тропинки, перелезая через сугробы. Самые сообразительные, отчаявшись раскопать свое авто или добраться на общественном транспорте, встали на лыжи.
В Оренбуржье из-за непогоды пришлось перекрывать движение на некоторых автотрассах. В частности, был закрыт участок дороги Самара - Шымкент на границе Оренбургской области и Казахстана. Госавтоинспекция призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.
На дороге между поселками Новопокровка и Карагай в снегу застряли сразу три авто, в том числе - грузовая "Газель". Освободить машины из снежного плена удалось спустя час.
Сильный снегопад парализовал движение и в Оренбурге. На уборку улиц вышли почти 90 единиц спецтехники, но этого оказалось недостаточно. Горожане реагировали на проблемы из-за непогоды с пониманием. Так, в паблике "ВКонтакте" в ответ на пост о недовольстве темпами уборки снега интернет-пользователи встали на защиту коммунальщиков: "Коммунальщики стараются, и днем и ночью убирают. Вышли бы и помогли, а то все ноют".
В Саратове на улицах все выходные работало около 100 человек и 119 единиц техники, но сил оказалось недостаточно. Трамвайные маршруты из-за не расчищенных путей не работают уже несколько суток. Не выдерживает и коммунальная инфраструктура. Из-за протечки на водопроводе на одной из улиц в воскресенье перестали ходить троллейбусы трех маршрутов.
В Удмуртии сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю грузовика, которого занесло на дороге из-за надели. Происшествие случилось на западном обходе Ижевска в Завьяловском районе республики, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. Водитель не справился с управлением, съехал на обочину и уже не смог выехать на дорогу самостоятельно. При этом прицеп остался на проезжей части и закрывал проезд другим автомобилистам в обе стороны. Стихия докатилась и до юга страны. В Волгоградской области на борьбу со снегом была даже брошена бронетехника. Военные инженеры с помощью бронированных машин "Вепрь", созданных на базе танков Т-72 и Т-90А, в субботу освободили из снежного плена поселок Золотари, где проживают 1380 человек.
В Ростовской области, где вместо снега срывается дождь и сильный ветер до 16 метров в секунду, дороги и тротуары превратились в сплошной каток. "Да это ужас, еле домой доехали", - пишут ростовчане в соцсетях. На трассах региона значительно возросло количество аварий. Несмотря на предупреждения ГО и ЧС быть крайне осторожными, в травмпункты поступают пострадавшие с ушибами и переломами от падения на льду.
Между тем в начале недели из-за снегопада обстановка на дорогах останется сложной почти в 20 регионах России. В горах - лавиноопасно. На спусках и подъемах федеральных дорог дежурит эвакуационная техника. Если в пути возникла внештатная ситуация, звоните в Росавтодор: 8(495) 870-97-55, 8(495) 870-97-87, 8(495)870-97-99.