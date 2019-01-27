Таких снегопадов с метелью столичный регион не видел с конца прошлого века. В выходные выпало около 20 мм осадков - почти половина месячной нормы! Высота сугробов в Москве впервые за зиму приблизилась к 50 сантиметрам. Этот снегопад по интенсивности побил рекорд 1999 года.

В Москве сначала планировали вывести на дороги 9 тыс. уборочных машин, но в субботу добавили еще 3 тыс. спецавтомобилей. Плотность движения периодически достигала 7 баллов, хотя обычный показатель выходных - 1-3 по "Яндексу". "Застревали многие транзитные фуры на летней резине", - объяснил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. В Московской области на расчистку дорог выходили сотни спецмашин. Тем не менее не удалось избежать серьезного ЧП на федеральной трассе М-2 "Крым": в субботу там столкнулись более 50 автомобилей.

Ситуацию на дорогах в выходные осложняла метель, сильный ветер достигал 17 метров в секунду. Еще с пятницы МЧС и Росгидромет начали рассылать жителям центральных регионов страны уведомления об ухудшении погоды.

В Костромской области коммунальная техника перешла на круглосуточный режим работы. Как сообщили "РГ" в администрации Костромы, по данным на 21.00 субботы, было израсходовано 210 тонн пескосоляной смеси.

Снегопады добрались и до Черноземья, испортив последние выходные января жителям Курской и Липецкой, Белгородской областей. Снег, метель, на дорогах снежные заносы, сильный ветер до 16 метров в секунду, а в некоторых более южных районах коварный циклон приготовил еще и мокрый снег с дождем.

Метельный снегопад накрыл и Поволжье, и был признан синоптиками самым обильным за весь зимний сезон. В Самаре выпало почти 19 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в области составляет около 82 сантиметров, что вдвое больше прошлогодних "сугробов". Чтобы справиться с ситуацией, коммунальные службы города отправили на улицы города от 300 до 560 единиц спецтехники. Пешеходам в большинстве случаев приходится самим протаптывать тропинки, перелезая через сугробы. Самые сообразительные, отчаявшись раскопать свое авто или добраться на общественном транспорте, встали на лыжи.

Самые сообразительные, отчаявшись раскопать свое авто или добраться на общественном транспорте, встали на лыжи

В Оренбуржье из-за непогоды пришлось перекрывать движение на некоторых автотрассах. В частности, был закрыт участок дороги Самара - Шымкент на границе Оренбургской области и Казахстана. Госавтоинспекция призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

На дороге между поселками Новопокровка и Карагай в снегу застряли сразу три авто, в том числе - грузовая "Газель". Освободить машины из снежного плена удалось спустя час.

Сильный снегопад парализовал движение и в Оренбурге. На уборку улиц вышли почти 90 единиц спецтехники, но этого оказалось недостаточно. Горожане реагировали на проблемы из-за непогоды с пониманием. Так, в паблике "ВКонтакте" в ответ на пост о недовольстве темпами уборки снега интернет-пользователи встали на защиту коммунальщиков: "Коммунальщики стараются, и днем и ночью убирают. Вышли бы и помогли, а то все ноют".

В Саратове на улицах все выходные работало около 100 человек и 119 единиц техники, но сил оказалось недостаточно. Трамвайные маршруты из-за не расчищенных путей не работают уже несколько суток. Не выдерживает и коммунальная инфраструктура. Из-за протечки на водопроводе на одной из улиц в воскресенье перестали ходить троллейбусы трех маршрутов.

В Удмуртии сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю грузовика, которого занесло на дороге из-за надели. Происшествие случилось на западном обходе Ижевска в Завьяловском районе республики, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. Водитель не справился с управлением, съехал на обочину и уже не смог выехать на дорогу самостоятельно. При этом прицеп остался на проезжей части и закрывал проезд другим автомобилистам в обе стороны. Стихия докатилась и до юга страны. В Волгоградской области на борьбу со снегом была даже брошена бронетехника. Военные инженеры с помощью бронированных машин "Вепрь", созданных на базе танков Т-72 и Т-90А, в субботу освободили из снежного плена поселок Золотари, где проживают 1380 человек.

В Ростовской области, где вместо снега срывается дождь и сильный ветер до 16 метров в секунду, дороги и тротуары превратились в сплошной каток. "Да это ужас, еле домой доехали", - пишут ростовчане в соцсетях. На трассах региона значительно возросло количество аварий. Несмотря на предупреждения ГО и ЧС быть крайне осторожными, в травмпункты поступают пострадавшие с ушибами и переломами от падения на льду.

Между тем в начале недели из-за снегопада обстановка на дорогах останется сложной почти в 20 регионах России. В горах - лавиноопасно. На спусках и подъемах федеральных дорог дежурит эвакуационная техника. Если в пути возникла внештатная ситуация, звоните в Росавтодор: 8(495) 870-97-55, 8(495) 870-97-87, 8(495)870-97-99.