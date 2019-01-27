Третьяковку закрыли после похищения картины Куинджи

Вход в Третьяковскую галерею закрыт после исчезновения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом с места событий сообщает "Интерфакс".
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Только что в Третьяковской галерее с выставки Куинджи одолжили на неопределенный срок картину! Одолжившего картину, убедительно прошу повестить ее на место!) #галерея #картины #искусство #хобби #куинджи #третьяковка #воры #событие #новость #красота #москва #раритет #шедевр
Несмотря на то, что вход в главное здание галереи в Лаврушинском переулке закрыт, внутри все равно продолжают оставаться посетители. На месте работают сотрудники полиции. Всех выходящих с вернисажа просят показать содержимое сумок и рюкзаков. Хотя есть вероятность, что похититель уже успел скрыться.
Напомним, что сегодня вечером была похищена картина одного из ярчайших художников XIX века Архипа Куинджи. Речь идет о пейзаже, на котором изображена одна из самых величественных гор южной части Крыма.
Над этой картиной мастер работал в течение 10 лет и закончил ее в 1908 году. Полотно находилось в фонде Русского музея в Санкт-Петербурге и было привезено в Москву для тематической выставки в Третьяковке.
Как уже писала "РГ", один из посетителей просто вынул картину из рамки и унес. Он вел себя так уверенно, что многие приняли его за работника галереи.