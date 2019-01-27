В Москве из-за долгов в суд вызвали "Смешариков"

В Москве создатели нашумевшего мультсериала "Смешарики" вызваны в Арбитражный суд по иску о взыскании долга более чем на 80 миллионов рублей.

Исковое заявление в Арбитражный суд Москвы подал Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявители требуют с ООО "Смешарики" более 80 миллионов рублей. Значительную часть этой суммы составляют средства, выделенные на создание мультсериала. По данным ТАСС, ответчики были обязаны вернуть выделенную им сумму, но до сих пор этого не сделали. Однако создатели мультсериала заявляют, что не отказываются от обязательств.

Заявление фонда уже рассмотрено и было принято. Первое заседание по иску к "Смешарикам" назначено на 21 февраля. Сторонам предлагается к этому дню подготовить подлинники всех относящихся к делу документов.

"Смешарики" могут составить мотивированные возражения на иск.