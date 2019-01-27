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27.01.2019 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве из-за долгов в суд вызвали "Смешариков"

Текст: Сергей Бабкин

В Москве создатели нашумевшего мультсериала "Смешарики" вызваны в Арбитражный суд по иску о взыскании долга более чем на 80 миллионов рублей.

Исковое заявление в Арбитражный суд Москвы подал Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Евгения Гусева/ Комсомольская Правда
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Заявители требуют с ООО "Смешарики" более 80 миллионов рублей. Значительную часть этой суммы составляют средства, выделенные на создание мультсериала. По данным ТАСС, ответчики были обязаны вернуть выделенную им сумму, но до сих пор этого не сделали. Однако создатели мультсериала заявляют, что не отказываются от обязательств.

Заявление фонда уже рассмотрено и было принято. Первое заседание по иску к "Смешарикам" назначено на 21 февраля. Сторонам предлагается к этому дню подготовить подлинники всех относящихся к делу документов.

"Смешарики" могут составить мотивированные возражения на иск.

Происшествия Правосудие Суд Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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