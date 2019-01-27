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27.01.2019 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве в квартире прогремел взрыв

Текст: Сергей Бабкин

Крупный пожар произошел днем в одном из высотных домов на востоке Москвы. Очевидцы в соцсетях утверждают, что слышали взрыв.

Фото: СК РФ по Саратовской области/ТАСС
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По данным пресс-службы ГУ МЧС столицы, сигнал о пожаре в доме 23/3 на Хабаровской улице поступил около 14:13. На место немедленно выехали пожарные подразделения. Выяснилось, что загорелась квартира на четвертом этаже. В 14.33 огонь локализовали, а затем потушили. Официальных данных о пострадавших в результате инцидента не было.

Как отмечают источники РИА Новости, в квартире мог взорваться небольшой газовый баллон.

Отметим, что на этой же улице аналогичное ЧП произошло в марте прошлого года. Тогда в одной из квартир взорвался самогонный аппарат.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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