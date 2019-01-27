Камчатский вулкан Шивелуч поднял столб пепла на 4,5 км

В воскресенье утром на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс высотой до 4500 метров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепловый шлейф распространился по ветру на 284 километра в восточном направлении в сторону Тихого океана. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп здесь не зарегистрировано.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.