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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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На Кавказе и Дальнем Востоке прошли полуфиналы конкурса "Лидеры России"
Текст: Юрий Батин (Приморье) , Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Столичный выпуск № 17(7775)
В Пятигорске в понедельник завершается полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" по Северо-Кавказскому федеральному округу. За победу борются 136 человек. Их число стало известно после заочного этапа, в котором подали заявки 6078 человек. Большинство из них, 44 процента, это молодые люди до 35 лет. Из полуфиналистов больше всего представителей Ставрополья - 55 человек. Второе и третье "места" по численности заняли конкурсанты из Дагестана (42 человека) и Северной Осетии (16 человек).

Как сказал полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, на Северном Кавказе нужны мотивированные люди, которые сами стремятся двигаться вперед. А от победителей конкурса ждут, что они останутся работать в округе. Сам же конкурс "Лидеры России" проводится во второй раз, прошлый состоялся в 2017 году. Усложнилась и расширилась его программа, выросло число участников. В целом по стране заявки на участие подали более 270 тысяч человек. Дошли до полуфинала 3,2 тысячи человек. В Дальневосточном полуфинале конкурса, который проходит в Приморье, участие принимают более 300 управленцев. На открытии конкурса губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что полуфиналисты сразу зачисляются в кадровый резерв, из него в последующем будут назначаться люди на муниципальные и государственные должности.

Фото: Сергей Мельников/РГ
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- Такие конкурсы наиболее интересны прежде всего крупным корпорациям и государству. У нас есть компании с участием краевого капитала, которые нуждаются в опытных и грамотных управленцах, - отметил Кожемяко.

Оценивали конкурсантов в обоих регионах два дня - 26 и 27 января, а сегодня, 28 января, будут подведены итоги и названы имена финалистов.

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