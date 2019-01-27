В Намском районе Якутии возбуждено уголовное дело в отношении работников детского сада, по недосмотру которых две пятилетние девочки в 50-градусный мороз самостоятельно ушли домой.

В райцентре селе Намцы мама одной из девочек под вечер пришла в детсад "Туллукчаан" за дочерью, однако ее там не оказалось. Отсутствовала и ее подружка, а их кабинки с одеждой были пустыми. Воспитатели не могли объяснить, куда запропастились дети. Женщина позвонила матери второй девочки, надеясь, что обеих забрала она. Выяснилось - нет. Началась паника.

А девочки в это время блуждали в потемках по селу. Одна из них смогла в темноте найти дорогу к своему дому. Вторая заблудилась окончательно. На счастье, совсем продрогнув, она зашла в первую попавшуюся на пути избу. Успокоив и отогрев девочку, односельчанин отвез ее к не находящим себе места родителям.

Первая шла без варежек - они лежали в кармане. Врачи диагностировали у нее общее переохлаждение организма и обморожение пальцев обеих рук II - III степени. Второй повезло больше. У нее медики зафиксировали общее переохлаждение, обошлось без госпитализации.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Надежда Дворецкая, работники детского сада подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и предназначенных для детей в возрасте до шести лет. В рамках уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также виновные в этом ЧП.