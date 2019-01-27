Автожир совершил жесткую посадку в Нижегородской области

В Богородском районе Нижегородской области совершил жесткую посадку частный летательный аппарат. В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал об аварийной посадке воздушного судна поступил спасателям в 13.05. На место происшествия прибыла оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как оказалось, в поле неудачно приземлился двухместный автожир, пилот и пассажир серьезно пострадали. Жертв и разрушений на земле нет. Отметим, что сегодня в Нижегородской области установилась ветреная погода, возможно, именно метеоусловия помешали пилоту посадить автожир в штатном режиме.