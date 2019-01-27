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27.01.2019 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автожир совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В Богородском районе Нижегородской области совершил жесткую посадку частный летательный аппарат. В результате инцидента пострадали два человека.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал об аварийной посадке воздушного судна поступил спасателям в 13.05. На место происшествия прибыла оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как оказалось, в поле неудачно приземлился двухместный автожир, пилот и пассажир серьезно пострадали. Жертв и разрушений на земле нет. Отметим, что сегодня в Нижегородской области установилась ветреная погода, возможно, именно метеоусловия помешали пилоту посадить автожир в штатном режиме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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