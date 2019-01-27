Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Саратовом

В Саратовском областном центре комбустиологии (ожоговом центре) проходят лечение 11 пострадавших при взрыве газового баллона в кафе в Лысых горах.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в областном министерстве здравоохранения, все они были доставлены туда минувшей ночью. Четверо пострадавших: двое мужчин и две женщины находятся в реанимации. По словам медиков, у них обожжено от 30 до 50 процентов тела, состояние тяжелое. Один из пострадавших, 60-летний житель районного центра, юбилей которого отмечали в кафе, скончался от полученных во время взрыва и пожара травм.

Еще двое детей 4 и 6 лет с легкими ожогами находятся в Лысых горах в районной больнице.

Всего после взрыва и пожара за медицинской помощью обратились 22 человека, часть из них проходят амбулаторное лечение.

Взрыв в кафе, по предварительным данным, произошел из-за утечки из газового баллона, который хранился в подсобном помещении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).