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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умные машины с Урала

Пермь станет базой российских роботов
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Руководители ведущих технических вузов России подписали соглашение о создании и поддержке федерального центра робототехники. Также под этим документом стоят подписи представителей Национальной ассоциации участников рынка робототехники, технопарка Морион Digital и пермской компании "Промобот".

Таким образом, в России появился консорциум, цель которого - объединение усилий всех заинтересованных сторон в развитии отечественной робототехники. В него вошли такие вузы, как МГТУ имени Баумана, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Казанский национальный исследовательский технический университет, Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Московский энергетический институт), МИРЭА - Российский технологический университет, а также пермские университеты.

Фото: istockphoto.com
Сколько человек могут остаться без работы из-за роботов

- Центр робототехники - это отличный инструмент по созданию федеральной робототехнической экосистемы. Мы входим в консорциум и являемся важным его звеном. Кроме нас здесь ведущие вузы страны. Они ведут разработки и создают уникальные решения, - говорит Алексей Южаков, председатель совета директоров компании "Промобот". - У нас также есть продукты, которые мы самостоятельно разрабатываем, они не только конкурентоспособны, но и успешны на рынке. Используя опыт работы в данной сфере, мы хотим стать неким мостом между российским научным сообществом и глобальным рынком. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы это объединение стало продуктивным.

Пока центр находится в стадии становления, обсуждается его структура. Но уже определено, что расположится он в Перми. Планируется, что в этом году будут изучаться разработки, имеющиеся в университетах, а в пермскую робототехническую компанию приедут студенты на стажировку.

- Появление федерального центра робототехники позволит объединить компетенции ведущих вузов страны для более активного развития этой отрасли науки, - отметил Игорь Макарихин, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета. - Создаваемая структура облегчит взаимодействие и исключит ненужную конкуренцию. Объединившись, мы сможем двигаться быстрее.

Появился консорциум, объединяющий все заинтересованные стороны в развитии отечественной робототехники

Представитель МГТУ имени Баумана Анатолий Александров заявил, что вуз готов делиться накопленным опытом. "Наш университет имеет большой опыт в работе с гособоронзаказом, - сказал он. - И вуз будет рад принять участие в разработках гражданской продукции".

Пермская компания производит автономные сервисные роботы, они работают в 27 странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, музейных гидов, в банках, отделениях сотовой связи, музеях и других организациях.

Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Роботы: настоящее и будущее
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