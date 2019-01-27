Новости

В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную жертвам терактов 00:41
Погиб раненый при взрыве газа в кафе под Саратовом 00:25
В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке 00:14
СК опубликовал видеозапись с места взрыва газа в кафе под Саратовом 26.01.2019
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 26.01.2019
Небензя: Мадуро не нуждается в защите со стороны России 26.01.2019
В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий 26.01.2019
Во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок 26.01.2019
МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США 26.01.2019
Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр 26.01.2019
В Сочи умерла 103-летняя вдова фронтовика, не дождавшись квартиры 26.01.2019
Небензя привел доказательства вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы 26.01.2019
Йоханнес Бе выиграл пасьют на этапе Кубка мира 26.01.2019
МИД РФ усматривает тревогу в ситуации вокруг Венесуэлы 26.01.2019
Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов 26.01.2019
Под Саратовом восемь человек пострадали при взрыве газа на свадьбе 26.01.2019
Тренер: Медведева готовится и будет рада поехать на чемпионат мира 26.01.2019
Вучич уточнил сроки начала проведения "Турецкого потока" через Сербию 26.01.2019
Что представят на выставке научных идей в Минске 26.01.2019
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины 26.01.2019
Аэропорты Московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад 26.01.2019
Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров 26.01.2019
Лимит директивного кредитования в РБ сокращается на 35,5% 26.01.2019
"Роскосмос" и РАН разработают программу защиты Земли от астероидов 26.01.2019
Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии 26.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 00:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погиб раненый при взрыве газа в кафе под Саратовом

В одной из больниц Саратова скончался раненый при взрыве газа в кафе мужчина, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУСК Надежду Волошину.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
СК опубликовал видеозапись с места взрыва газа в кафе под Саратовом
Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр

По печальному стечению обстоятельств, им оказался юбиляр, день рождения которого и отмечался в заведении.

Напомним, что в субботу вечером в кафе под Саратовом взорвался газ. Медицинская помощь была оказана 22 пострадавшим, 16 из которых госпитализированы. Шесть из них, по мнению врачей, находятся в тяжелом состоянии. Двое детей 4 и 6 лет получили легчие ожоги и их жизнь вне опасности.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места массовой аварии под Москвой
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться