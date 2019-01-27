Погиб раненый при взрыве газа в кафе под Саратовом

В одной из больниц Саратова скончался раненый при взрыве газа в кафе мужчина, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУСК Надежду Волошину.

По печальному стечению обстоятельств, им оказался юбиляр, день рождения которого и отмечался в заведении.

Напомним, что в субботу вечером в кафе под Саратовом взорвался газ. Медицинская помощь была оказана 22 пострадавшим, 16 из которых госпитализированы. Шесть из них, по мнению врачей, находятся в тяжелом состоянии. Двое детей 4 и 6 лет получили легчие ожоги и их жизнь вне опасности.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.