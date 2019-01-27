В Перми открыли "горячую линию" для жильцов дома, где рухнули перекрытия

В администрации Свердловского района Перми открылась "горячая линия" для жителей дома №3/1 по улице Революции, где произошло обрушение.

По всем вопросам можно обратиться, позвонив по телефону 244-46-00.

Несмотря на то, что из дома вывели более 150 жильцов, городские чиновники разрешили им вернуться, чтобы забрать вещи. Но сделать это можно будет только в сопровождении спасателей.

Завтра в доме начнут работать эксперты, которые определят, можно или нет вернуться обратно в свои квартиры эвакуированным жителям.

Напомним, сообщение об обрушении перекрытия между крышей и техническим этажом в 14-этажном жилом доме поступило днем. Разрушения квартир при этом не было, при ЧП никто не пострадал.