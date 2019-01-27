В Саратове задержана арендатор кафе, где произошел взрыв газа

Следственные органы задержали индивидуальную предпринимательницу, арендовавшую кафе в поселке Лысые горы, где произошел взрыв газа и пожар, в результате чего пострадали 22 человека, один из них скончался.

- В порядке статьи 91 УПК РФ задержана женщина 1972 года рождения, арендующая помещение кафе без соответствующих документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщается на сайте СК РФ.

Как уже рассказывала "Российская газета" трагическое происшествие случилось в поселке Лысые горы в субботу в кафе "Рандеву", в тот момент, когда один из местных жителей вместе с родными и друзьями отмечал там свой юбилей. Этот мужчина получил самые тяжелые ожоги и скончался через несколько часов. Всего за медицинской помощью обратилось 22 человека, в том числе, двое детей 4 и 6 лет. Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них ожоги составляет от 30 до 50 процентов тела.

По предварительным данным причинами взрыва и пожара послужила утечка газа из баллона, находившегося в подсобке.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).