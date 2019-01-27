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27.01.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове задержана арендатор кафе, где произошел взрыв газа

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Следственные органы задержали индивидуальную предпринимательницу, арендовавшую кафе в поселке Лысые горы, где произошел взрыв газа и пожар, в результате чего пострадали 22 человека, один из них скончался.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- В порядке статьи 91 УПК РФ задержана женщина 1972 года рождения, арендующая помещение кафе без соответствующих документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщается на сайте СК РФ.

Как уже рассказывала "Российская газета" трагическое происшествие случилось в поселке Лысые горы в субботу в кафе "Рандеву", в тот момент, когда один из местных жителей вместе с родными и друзьями отмечал там свой юбилей. Этот мужчина получил самые тяжелые ожоги и скончался через несколько часов. Всего за медицинской помощью обратилось 22 человека, в том числе, двое детей 4 и 6 лет. Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них ожоги составляет от 30 до 50 процентов тела.

По предварительным данным причинами взрыва и пожара послужила утечка газа из баллона, находившегося в подсобке.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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