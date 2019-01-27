Начал работу северокавказский полуфинал конкурса "Лидеры России"

Как сообщают в пресс-службе полномочного представителя президента России в СКФО, участие в полуфинале конкурса приняли 136 человек. Их число стало известно после заочного этапа, в котором подали заявки 6078 человек. Из них 44 процента приходится на долю молодых людей до 35 лет.

Из полуфиналистов больше всего представителей Ставрополья - 55 человек. Второе и третье "места" по численности заняли конкурсанты из Дагестана (42 человека) и Северной Осетии (16 человек).

По словам полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Александра Матовникова, на Северном Кавказе уже есть опыт проведения конкурсов кадрового потенциала.

- Северо-Кавказский федеральный округ стал первым в России, принявшим у себя уже два региональных кадровых конкурса, которые были проведены при поддержке платформы "Россия - страна возможностей". Это проекты "Мой Дагестан" и "Новая высота" в Кабардино-Балкарской Республике. В Ставропольском крае есть опыт организации проекта "Новая энергия", - отметил полпред.

Как заявил один из наставников конкурса, ректор РАНХиГС Владимир Мау, "Лидеры России" - это социальный лифт для талантливых кадров.

- Этот конкурс создан для того, чтобы выявить самых успешных. Победитель не тот, кто ищет должности, а тот, кто решает все сам. И победа является лишь частью его личного успеха, результатом попытки попробовать себя в чем-то новом, высококонкурентном, - сказал он.

Оценивать конкурсантов будут с 26 и 27 января в Пятигорске. Результаты этапа конкурса объявят 28 января.