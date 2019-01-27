Ленинградскую "свечу в окне" можно будет зажечь виртуально

В Петербурге к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады разработали бесплатное приложение для смартфонов "Свеча в окне".

Существует традиция - 27 января в 20.00 петербуржцы выключают в квартирах свет и ставят на окно горящую свечу в память о подвиге ленинградцев в годы блокады. Теперь это можно сделать в том числе виртуально. Для этого достаточно скачать на свой смартфон приложение "Свеча в окне", которое было разработано специально к нынешнему юбилею.

На экране появляется окно с видом зимнего Петербурга (пейзаж можно выбрать из нескольких вариантов), старый репродуктор и свеча. Загорается огонек, и из радиоточки звучат слова, как в 1944-м: "Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника!"

С помощью этого приложения петербуржцы смогут зажечь свечу памяти, даже если в этот момент они находятся не дома. В частности, массовым зажжением виртуальных свечей должно завершиться мультимедийное шоу на Дворцовой площади, которое пройдет сегодня вечером.