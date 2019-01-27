На Дворцовой площади прошла мультимедийная акция в память о блокаде

Дворцовая площадь и здание Генштаба превратились в мультимедийную площадку - здесь прошла памятная акция "Салют над Ленинградом", завершающая празднование 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Шоу - масштабное и по-настоящему впечатляющее. Фасад Главного штаба стал гигантским экраном для светового представления, а сотни реконструкторов на площади иллюстрировали фрагменты жизни военной блокадной поры.

Зрители, собравшиеся на площади, затаив дыхание, следили за сменяющимися картинами. Жизнерадостные песни мирного времени. Внезапная сирена, звуки разрывающихся снарядов, "Вставай, страна огромная"… Здание Генштаба превращается в дом с сотнями заклеенных крест-накрест окон, охватывается пламенем пожара, потом обледеневает, в тишине стучит метроном… Становится страшно.

Но даже в блокадном городе жизнь продолжается. Новая картина - концертный зал, в котором впервые исполняется Седьмая симфония Шостаковича. Звучат песни Шульженко, для измученных голодом и холодом детей устраивают новогодний праздник (в этот момент многие зрители вытирают слезы), Дворцовая площадь превращается в Дорогу жизни, по которой катят полуторки.

Долгожданный прорыв блокады, вслед за ним - полное освобождение и настоящий парад с участием исторической военной техники.

Люди не торопятся расходиться с Дворцовой площади. В память о подвиге блокадников они зажигают свечи. Кто-то - настоящие, а кто-то виртуальные, в смартфонах. Свечи в этот вечер горят на окнах у многих петербуржцев - такова традиция.

В это же время на Марсовом поле прогремели залпы из зенитных орудий. Это реконструкция исторического салюта, который был дан в Ленинграде 27 января 1944 года. А в девять часов вечера прозвучал главный залп у стен Петропавловской крепости - и небо над Невой окрасилось ярким салютом, завершающим празднования Дня Ленинградской Победы.