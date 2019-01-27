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27.01.2019 21:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дворцовой площади прошла мультимедийная акция в память о блокаде

Текст: Евгения Цинклер
Дворцовая площадь и здание Генштаба превратились в мультимедийную площадку - здесь прошла памятная акция "Салют над Ленинградом", завершающая празднование 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Шоу - масштабное и по-настоящему впечатляющее. Фасад Главного штаба стал гигантским экраном для светового представления, а сотни реконструкторов на площади иллюстрировали фрагменты жизни военной блокадной поры.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Зрители, собравшиеся на площади, затаив дыхание, следили за сменяющимися картинами. Жизнерадостные песни мирного времени. Внезапная сирена, звуки разрывающихся снарядов, "Вставай, страна огромная"… Здание Генштаба превращается в дом с сотнями заклеенных крест-накрест окон, охватывается пламенем пожара, потом обледеневает, в тишине стучит метроном… Становится страшно.

Но даже в блокадном городе жизнь продолжается. Новая картина - концертный зал, в котором впервые исполняется Седьмая симфония Шостаковича. Звучат песни Шульженко, для измученных голодом и холодом детей устраивают новогодний праздник (в этот момент многие зрители вытирают слезы), Дворцовая площадь превращается в Дорогу жизни, по которой катят полуторки.

Долгожданный прорыв блокады, вслед за ним - полное освобождение и настоящий парад с участием исторической военной техники.

Люди не торопятся расходиться с Дворцовой площади. В память о подвиге блокадников они зажигают свечи. Кто-то - настоящие, а кто-то виртуальные, в смартфонах. Свечи в этот вечер горят на окнах у многих петербуржцев - такова традиция.

В это же время на Марсовом поле прогремели залпы из зенитных орудий. Это реконструкция исторического салюта, который был дан в Ленинграде 27 января 1944 года. А в девять часов вечера прозвучал главный залп у стен Петропавловской крепости - и небо над Невой окрасилось ярким салютом, завершающим празднования Дня Ленинградской Победы.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие прорыва блокады Ленинграда
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