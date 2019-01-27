Видео: Парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Празднование 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады началось с военного парада на Дворцовой площади Петербурга.

Несмотря на 16-градусный мороз, на трибунах собрались ветераны и блокадники. Перед началом парада все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Торжественным маршем по брусчатке площади пройдут больше 2500 военнослужащих. В ходе парада будет продемонстрировано около ста образцов самой современной военной техники.

Для недопущения повреждения дорожного покрытия гусеничная бронетехника Западного военного округа доставлена на Дворцовую площадь на тяжеловозных прицепах. Речь идет о 15 танках Т-34-85, Т-72Б-3 и боевых машинах пехоты БМП-3.

В 10 утра в честь годовщины освобождения Ленинграда на стрелке Васильевского острова зажглись Ростральные колонны.