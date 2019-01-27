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27.01.2019 12:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Память жертв блокады почтили на Пискаревском мемориальном кладбище

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Тысячи человек пришли на Пискаревское мемориальное кладбище почтить память жертв блокады Ленинграда. К монументу Родины-Матери возлагали гвоздики, в снег ставили свечи. Многие оставляли на гранитном постаменте кусочки хлеба.

В годы блокады на Пискаревском кладбище было захоронено порядка полумиллиона человек. Большинство нашли последний приют в братских могилах, причем, установлены имена около 150 тысяч человек. Остальные так и остались не опознанными.На Пискаревское кладбище в эти дни приезжают те, кто смог пережить блокаду. Находиться на мемориале без слез люди не могут.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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- Я на санках вез сюда родственников. В 1942 году сам здесь хоронил. Жил здесь на площади Мужества и родственников на саночках сюда привозили, - говорит житель блокадного Ленинграда Валентин Иванов.

Траурные церемонии в это время проходят на всех городских кладбищах. Сотни горожан возложили венки к монументу на Площади Победы. Сейчас это одна из самых оживленных площадей города, в годы войны здесь проходила линия фронта. До сих пор в Московском районе города среди жилых многоэтажек сохранились доты, оборонительные укрепления, из которых велся прицельный огонь по противнику.

Горожане приходят в Московский парк Победы. Ранее здесь работал кирпичный завод, в годы войны он был переоборудован в крематорий.

Петербуржцы несут цветы и свечи к дому №14 на Невском проспекте. Здесь сохранилась надпись "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

27 января многие вспоминают своих близких в социальных сетях.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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- Все мои родные всю блокаду в госпиталях проработали. В конце января 1942 года квартира на Пушкинской сгорела от зажигательной бомбы. Воды не было, тушить было невозможно. Целый год жили в мечети на "Петроградской", где был склад медикаментов и пешком ходили на Староневский, к Лавре, в госпиталь. Мама всю жизнь считала 27 января Великим днем, - рассказывает петербурженка Ольга Ушакова.

Ее дед Павел Дмитриевич Храбров, до войны и после, работал в аптекоуправлении Ленинграда. С первого дня войны занимался организацией госпиталей. Ее мать, Елена Павловна, из тех молодых людей, у которых выпускной вечер был 22 июня 41 года. Всю войну она работала. Сначала была санитаркой прифронтового госпиталя, потом операционной медсестрой эвакогоспиталя. Там же лаборантом трудилась и Бабушка, лаборант госпиталя.

Ольга Ушакова говорит, что ее близкие мало рассказывали о блокаде. Слишком тяжелыми были воспоминания. Тем не менее, Ушаковы, как и сотни тысяч ленинградцев бережно хранят память о том страшном времени и 27 января для них особенный день.

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