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27.01.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржца задержали за шутку о бомбе в Пулково

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургском аэропорту Пулково полицейские задержали мужчину, который заявил, что несет в сумке бомбу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, взрывного устройства обнаружено не было.

В Пулково задержаны грузчики, воровавшие гаджеты из посылок

По предварительным данным, мужчина провожал свою родственницу в Оренбург. Во время предполетного досмотра, когда его спросили о содержимом сумки, горожанин заявил, что несет бомбу.

Известно, что мужчина был пьян и с большой вероятностью про взрывное устройство он пошутил. Поскольку аэропорт режимное учреждение, чувство юмора петербуржца оценят сотрудники правоохранительных органов в рамках доследственной проверки.

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